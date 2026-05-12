Eclipse Total de Sol: apunta estos consejos para disfrutar al máximo el próximo 12 de agosto

Solo quedan tres meses para el Eclipse Total de Sol que viviremos el próximo 12 de agosto en España. Y, en Aquí la Tierra, tenemos esa fecha marcada en rojo en el calendario, ya que nuestro país será el mejor lugar del mundo para contemplarlo. Anteriormente os hemos explicado en qué consiste este fenómeno, sus componentes y algunos lugares dónde se tendrá una experiencia inmejorable del suceso. Y hoy os damos nuevas pistas de cuánto durará en cada lugar y algunos consejos para disfrutar de forma segura de la experiencia.

¿Cuál será la mejor ciudad para verlo? Comenzará en el Círculo Polar Ártico, rozará el este de Groenlandia, el oeste de Islandia e irá avanzando por el Atlántico para cruzar el norte de la Península y terminar en Baleares antes de la puesta de Sol. En lo que respecta a nuestro país, en A Coruña la totalidad del eclipse durará 1 minuto y 16 segundos, siendo el máximo a las 20:28:13 segundos. En Bilbao, la oscuridad total durará apenas medio minuto, rondando las 20:27. En León, aguantará algo más, cerca de 2 minutos, con el máximo a las 20:29 y 7 segundos. También se verá en Zaragoza, donde el máximo será casi a las 20:30, con una duración de 1 minuto y 23 segundos. En Palma, el máximo será a las 20:31:48 segundos, durando alrededor de 1 minuto y medio. Y en Valencia, el máximo está previsto 6 segundos antes de las 20:33, para disfrutar durante 1 minuto exacto de la totalidad del eclipse.

Consejos para disfrutar de la experiencia La primera y más importante: usas gafas especiales o métodos indirectos para la observación del eclipse. No hacerlo puede quemaros la retina y provocaros una ceguera permanente. Y después, buscad un buen sitio donde verlo. El eclipse será sobre las 20:30, el Sol se estará poniendo muy cerca del horizonte, por lo que deberíais buscar una zona alta, sin obstáculos y con buena visibilidad hacia el oeste. Os recomendamos que visitéis el lugar elegido unos días antes para aseguraros de que el 12 de agosto nada falle. España se prepara para el eclipse total de Sol de 2026, el primero en más de un siglo Sandra de la Torre Bermejo (Aquí la Tierra)

Retratando al Sol Antonio del Solar es un antiguo mecánico fotográfico que posee una extensa colección de cámaras en su taller. Su interés por la astrofotografía nació durante su infancia en su pueblo natal, Navalmoral de la Mata, observando el cielo, y lleva cuarenta años haciendo fotos al Sol casi a diario, acumulando miles de imágenes. Se siente la admiración de Antonio por “el jefe”, como él lo llama, ya que considera que le debemos la vida. “Recuerdo que le debemos la vida. Además de a nuestros padres, al sol”, dice mientras prepara su cámara para una jornada de fotografías. Él reconoce que siempre que puede se prepara para fotografiarlo, ya que, al ser de gas, no tiene una velocidad uniforme y cada zona de mueve de forma diferente, por lo que es imposible encontrar dos fotografías iguales por sus manchas, protuberancias o fulguraciones. 02.40 min Manuel del Solar, el fotógrafo del Sol

El turismo de eclipse Antonio es todo un experto en la materia y también en los eclipses, ya que también viajó a Zambia en 2001 para presenciar un Eclipse Total en la selva. Un fenómeno que le impactó muchísimo porque pudo ver cómo el eclipse cambió por completo el comportamiento de algunos animales como los pájaros, que dejaron de piar durante la totalidad del suceso. También sabe mucho del turismo de eclipse, ya que ha contado que en Norteamérica incluso hay clubes especializados en ir a todos los eclipses que pueden. “Alquilan todas las franjas con dos o tres años de antelación para poder disfrutarlo por completo”, cuenta en el reportaje de Aquí la Tierra.