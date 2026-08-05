Eclipse solar 2026: descubre el ‘Kit del eclipse’ de Pedro Duque para el próximo 12 de agosto

En la preparación para el eclipse solar total del 12 de agosto de Aquí la Tierra, no podían faltar las recomendaciones de todo un experto: Pedro Duque. El astronauta español y presidente de Hispasat se ha reunido con uno de los reporteros del programa, Juanjo Prados, para darnos sus consejos para disfrutar de la experiencia al máximo.

¿Qué será indispensable?

La primera recomendación de Duque es prepararse con antelación. Buscar un sitio con buena visibilidad y trasladarse hasta ese lugar con tiempo. Además, recuerda que es obligatorio el uso de gafas homologadas para disfrutar del eclipse y advierte que puede haber daño en la visión si no se siguen las recomendaciones.

Otro indispensable del kit sería una buena crema solar, ya que al acudir con bastante antelación estaremos mucho tiempo ante la exposición del sol, que puede seguir dañando nuestra piel. También recomienda llevar una fuente de hidratación y comida, con unos bocadillos para aguantar y hacer más llevadera la espera será más que suficiente.

El kit se podría resumir con: un buen lugar, antelación, gafas homologadas, crema solar, hidratación y comida. Sencillo, ¿verdad? ¡Con estas indicaciones nada puede fallar!