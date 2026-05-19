Rafael Bachiller, astrofísico, sobre el eclipse: "Es uno de los fenómenos más maravillosos que la naturaleza nos ofrece"

El presidente de la Comisión Nacional de los Eclipses 2026, 2027 y 2028, Rafael Bachiller, ha calificado de "riqueza de un valor incalculable" los cielos de Ávila, una provincia que es "referente en todo lo que concierne al astroturismo" y desde la que se podrá ver el "fenómeno absolutamente magnífico" del eclipse solar del 12 de agosto.

El doctor en astrofísica ha visitado Ávila para pronunciar una conferencia sobre el trío de eclipses y su observación desde la provincia, una de las privilegiadas en la llamada 'franja de totalidad', donde el eclipse se verá al 100%. "Quien lo presencie no lo va a olvidar nunca en su vida", ha asegurado el científico al explicar el valor del fenómeno que sigue generando y justificando una gran fascinación: "Es uno de los fenómenos más maravillosos que la naturaleza nos ofrece".

Como muestra del efecto potencial que tiene el fenómeno astronómico, Bachiller ha recordado cómo al premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal, se le "despertó la vocación científica", según él mismo reconoció, tras observar el eclipse de sol que tuvo lugar el 18 de julio de 1860 en España, cuando era un niño de ocho años.

Confiado en ese precedente, Bachiller cree que el "interés general" que despierta este acontecimiento, puede servir para "incentivar el despertar de vocaciones entre los más jóvenes". Y para observarlo, "el mejor sitio del mundo" es la franja de 300 kilómetros de ancho que atraviesa España y que incluye varios municipios del norte de la provincia abulense,

Los "cielos magníficos" de Ávila Bachiller ha valorado el trabajo de la Diputación de Ávila para proteger los "cielos magníficos" de la provincia y poner en marcha iniciativas para favorecer el astroturismo. En concreto, se ha referido al plan EclipsaDOS, que "va a hacer posible que miles de ciudadanos puedan contemplar" el eclipse del 12 de agosto "en condiciones de seguridad" desde Arévalo. El punto de observación que se habilitará en esta localidad tiene ya 9.000 inscritos, de un máximo que se ha establecido en 12.000. Castilla y León espera la llegada de dos millones de personas para ver el eclipse Por su parte, el presidente de la Diputación, Carlos García, ha explicado que el plan EclipsaDOS se centra en acciones divulgativas como esta conferencia, en la que se ha abordado el impacto del eclipse desde el punto de vista científico, histórico y de territorio, y en otras que vendrán a continuación como dos concursos, uno de astrofotografía y otro de pintura. Con estas iniciativas, el acontecimiento del 12 de agosto se aborda como "una oportunidad de desarrollo social y económico" enfocado en el turismo, ha explicado.. Este martes la institución se reunirá con los alcaldes de los 16 municipios a los que el eclipse afectará en su totalidad. Todo ello para tratar las agendas de cara al día del primer eclipse del trío, un acontecimiento para el que Ávila es "la puerta de entrada en Castilla y León" a quienes llegarán del sureste de España. En Ávila el fenómeno durará desde los 38,3 segundos de Palacios de Goda, a los 16,6 de Castellanos de Zapardiel. Por su parte, el delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, ha recordado que las instituciones trabajan "de manera conjunta" para coordinar el eclipse solar del 12 de agosto, de manera que se garanticen los servicios públicos en un contexto que va a generar "movimiento de personas". También ha apuntado que se trabaja para que la cita sea una "oportunidad" desde el punto de vista científico y económico, un contexto en el que el próximo jueves se evaluarán qué municipios de la provincia, que lo han pedido, serán catalogados como de "observación singular y especial", mientras que Ávila capital se sitúa ya como punto de observación en municipios de más de 20.000 habitantes. 01.16 min Skylab busca convertir a Ávila en referente del astroturismo "Vamos a establecer criterios en la medida de lo posible homogéneos y objetivos, tratar de canalizar esas legítimas expectativas que tienen los municipios de que sea un día importante, un día de actividad, un día de difusión de la astronomía y un día también para sentirnos orgullosos de nuestra tierra", ha manifestado.