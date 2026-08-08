La Guardia Civil desplegará a 24.000 agentes para blindar la seguridad durante el eclipse solar total

El próximo 12 de agosto España se convertirá en uno de los principales escenarios del mundo para observar un eclipse solar total. Ante la previsión de una afluencia masiva de visitantes, la Guardia Civil ha diseñado un operativo especial que contará con más de 24.000 efectivos para garantizar que el acontecimiento se desarrolle con total normalidad.

[Especial eclipse total de sol]

Este despliegue masivo tiene como objetivo prioritario reforzar la seguridad ciudadana, la movilidad en las carreteras y la protección de los espacios naturales en los principales puntos de observación distribuidos por la geografía nacional.

Control en más de 600 puntos La magnitud del evento ha llevado a la Guardia Civil a identificar y dar cobertura de seguridad a más de 660 puntos de observación situados dentro de su demarcación. Esta cifra supone el 84% del total de puntos identificados en todo el territorio nacional, lo que requiere una vigilancia intensificada y adaptada a las necesidades específicas de cada terreno. ¿Desde dónde ver el eclipse? Mapa y buscador con los puntos de observación oficiales Javier Galán, José Manuel Pina López Para lograrlo, el cuerpo policial aumentará su presencia de forma visible en las grandes vías de comunicación, accesos a zonas de visión y espacios protegidos donde se espera una mayor concentración de espectadores.

Despliegue por tierra, mar y aire El operativo destaca por su transversalidad, involucrando a prácticamente todas las especialidades de la Guardia Civil. Participarán unidades de Seguridad Ciudadana, la Agrupación de Tráfico, el SEPRONA, el Servicio Marítimo y el Servicio Aéreo. Además, se emplearán capacidades tecnológicas avanzadas, como equipos de aeronaves no tripuladas (drones UAS y PEGASO) y el Puesto de Mando Avanzado para el seguimiento en tiempo real del dispositivo. También estarán activos grupos especializados como el GREIM (montaña) y el GEAS (actividades subacuáticas), junto con Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía. ““ La seguridad del eclipse no recaerá solo en un cuerpo, sino que se basará en una coordinación permanente con la Dirección General de Tráfico (DGT), Protección Civil, servicios de emergencias y las distintas policías autonómicas y locales. El esfuerzo principal en las carreteras se centrará en canalizar los flujos de tráfico y facilitar la movilidad, previniendo infracciones y asegurando que los servicios de emergencia tengan una capacidad de respuesta rápida ante cualquier incidencia.

Consejos para los asistentes Desde la Guardia Civil se insiste en que la colaboración ciudadana es clave para el éxito del dispositivo. Entre las principales recomendaciones se encuentran planificar los viajes con antelación, consultar los puntos oficiales de observación y seguir siempre las instrucciones de los agentes. Eclipse Total de Sol: apunta estos consejos para disfrutar al máximo el próximo 12 de agosto Sandra de la Torre Bermejo (Aquí la Tierra) Es fundamental evitar estacionar en lugares no habilitados, como arcenes o pistas forestales, ya que esto podría bloquear el paso de las ambulancias o bomberos. Asimismo, se aconseja a los asistentes acudir con provisiones suficientes de agua, alimentos y combustible ante posibles retenciones.