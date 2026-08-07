Primera previsión de la AEMET para el 12 de agosto, día del eclipse: nubosidad baja y altas temperaturas

Con vistas al evento astronómico poco habitual que vivirá España, el eclipse solar total, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado la primera predicción especial de una serie de pronósticos diarios que se harán hasta el día 12 de agosto, día de este fenómeno astronómico. Lo hacen con el fin de mantener informada a la población de la posible climatología adversa que podría encontrarse y de la nubosidad, importante para saber si se verá de forma nítida.

La primera previsión de la AEMET apunta a una estabilidad generalizada en el país, con cielos poco nubosos e incluso despejados. Sin embargo, las zonas del litoral gallego y de Alborán y el área cantábrica sí que vivirán una jornada de cielos cubiertos. Las zonas montañosas del norte peninsular, Andalucía oriental y, especialmente, el tercio este verán como se formarán intervalos de nubes a lo largo de la tarde, por lo que el eclipse podría no verse con total nitidez y podrían experimentarse chubascos aislados o alguna tormenta en la mencionada región del tercio este. No se prevén precipitaciones en el resto de las zonas. En las Islas Canarias se prevén cielos nubosos en zonas del norte de las islas montañosas y cielos despejados en el resto.

Altas temperaturas y posible nubosidad Las temperaturas ascenderán de forma ligera a moderada en todo el territorio español —salvo en el Estrecho, norte de Galicia y Cantábrico, que experimentarán descensos—, superando los 35 grados en las zonas interiores de la península. En el Guadalquivir podrán superarse 40 grados. El norte gallego, la zona cantábrica y los archipiélagos —Canarias y Baleares— serán una excepción a esta cifra. ““ Hacia el final de la tarde, en torno a la hora del eclipse de Sol, se esperan cielos cubiertos con una nubosidad baja en el área cantábrica y algo más intensa en litorales de Galicia y Alborán. En las regiones del tercio oriental, en las montañas del norte y en algunas zonas de Andalucía se vivirá una tarde de intervalos nubosos de evolución. En Canarias se darán intervalos bajos en las islas de mayor relieve. El resto del país presentará cielos despejados.

El Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) A lo largo del día 12 de agosto, el IPIF presenta niveles altos en las zonas de la Península y las Islas Baleares, con la mayoría de regiones de España situándose en los niveles 'Muy Alto' o 'Extremo'. Solo en las zonas de Galicia, Cantábrico, Murcia y Andalucía, así como en Canarias, se mantendrán en un nivel moderado. Previos al eclipse, los días 10 y 11 de agosto, el IPIF tendrá una tendencia alcista en zonas del norte peninsular —interior de Galicia y área cantábrica— que pasarán de un riesgo medio-alto a 'Muy Alto' o 'Extremo'. Una tendencia que se mantendrá el día después del evento astronómico. Desde la Agencia Estatal de Meteorología inciden en la necesidad de "extremar las precauciones en salidas al campo o a la montaña durante toda la semana del 10 al 16 de agosto para evitar el inicio de incendios forestales".