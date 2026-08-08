Imprescindibles para ver el eclipse solar de 2026: los mejores 'gadgets' y accesorios, más allá de las gafas

El próximo 12 de agosto, el cielo de España ofrecerá uno de los acontecimientos astronómicos más extraordinarios y más esperados de las últimas décadas. Durante unos minutos, la Luna ocultará por completo el Sol y miles de personas dirigirán la mirada al cielo para presenciar el eclipse total.

Aunque la fase de totalidad sea muy breve, prepararse con antelación y contar con el material adecuado será fundamental para poder disfrutar de la experiencia con seguridad y, en el caso de los aficionados a la fotografía, obtener imágenes espectaculares.

Más allá de las gafas homologadas con la norma ISO 12312-2, existen telescopios, filtros solares, trípodes y aplicaciones móviles que pueden marcar la diferencia tanto en la observación como en la captura de fotografías del fenómeno.

¿Cómo elegir un telescopio para ver el eclipse? El telescopio ofrece una visión espectacular de un eclipse solar, ya que permite apreciar con mayor detalle la superficie del Sol, las manchas solares o, durante la totalidad, la espectacular corona solar. Sin embargo, para utilizar durante el eclipse, hay que colocarle un filtro solar específico delante del objetivo. Mirar directamente al Sol a través de un telescopio sin protección puede también causar lesiones oculares irreversibles. Para aquellos que se inicien en la observación astronómica, un telescopio refractor es una opción equilibrada por su facilidad de uso y transporte. En cambio, los aficionados con mayor experiencia pueden optar por modelos de mayor apertura, siempre acompañados de filtros certificados. 01.41 min Los profesionales de la fotografía astronómica se preparan para captar las mejores imágenes del eclipse

Filtros solares para cámaras Capturar un eclipse solar con una cámara requiere algo más que un buen objetivo. La NASA recuerda que cualquier cámara, telescopio o prismático debe utilizar un filtro solar específico durante todas las fases parciales del eclipse. La intensa radiación solar puede dañar tanto el sensor como el equipo fotográfico. Existen filtros de cristal y de lámina solar, compatibles con cámaras réflex, sin espejo e incluso algunos teleobjetivos. Nunca deben sustituirse por gafas de eclipse, cristales ahumados, radiografías o filtros improvisados, puesto que no ofrecen la protección necesaria. El filtro solar debe permanecer colocado durante todo el eclipse. La única excepción se produce durante la totalidad, cuando la Luna oculta completamente el Sol y permite fotografiar la corona solar durante unos segundos. En cuanto vuelva a aparecer el primer destello de luz solar, el filtro deberá colocarse de nuevo.

Trípodes para fotografiar el eclipse de 2026 A la hora de fotografiar un eclipse, la estabilidad es uno de los aspectos más importantes. Por ello, es recomendable utilizar un trípode para poder sacar una instantánea decente sin perder la nitidez. Además, resulta recomendable emplear un disparador remoto o el temporizador de la cámara para evitar cualquier movimiento al pulsar el obturador. 01.47 min Fotógrafos en busca de la mejor imagen del eclipse Es recomendable llegar con antelación al lugar de observación. Esto te permite montar el equipo con calma y realizar pruebas antes de que comience el eclipse. Llegar con margen de tiempo al lugar de observación también permitirá montar el equipo con calma y realizar pruebas antes de que comience el eclipse.

Eclipse solar 2026: aplicaciones de móvil recomendadas Un teléfono móvil también es un gran aliado para poder seguir el eclipse. Hay aplicaciones que nos muestran el recorrido del Sol, indican la hora exacta de cada fase y nos ayudan a localizar el mejor punto de observación. Entre las más recomendadas por los aficionados a la astronomía destacan Stellarium, SkySafari, Sun Surveyor y PhotoPills. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) también pone a disposición de los ciudadanos un visor interactivo desde el que es posible consultar los horarios oficiales del eclipse y comprobar si una localidad se encuentra dentro de la franja de totalidad. Además, el Ministerio de Ciencia ha habilitado un visor web gratuito para asegurar desde dónde observar mejor el eclipse. Según explicó el astrónomo Mario Tafaya en el Telediario Matinal, "en cierto modo, es un eclipse un poco difícil de ver, sobre todo para gente que tenga el horizonte con montañas o con otros obstáculos".

Errores que debes evitar al ver un eclipse solar La emoción de presenciar un eclipse puede llevar a cometer errores que ponen en riesgo la vista o el equipo fotográfico. Los especialistas recuerdan que nunca debe mirarse directamente al Sol sin protección. "Observar un eclipse sin la protección adecuada puede causar daños permanentes en la retina, aunque estos no se noten de inmediato y los síntomas aparezcan horas después", ha explicado el oftalmólogo Javier Hurtado en el Canal 24 horas. Entre los errores más frecuentes destacan utilizar gafas de sol convecionales en lugar de gafas homologadas, observar el eclipse con prismáticos o telescopios sin filtros solares certificados, emplear métodos caseros como radiografías o cristales ahumados, o fotografiar el Sol sin la protección adecuada para el objetivo de la cámara. 01.06 min Campaña de prevención frente al eclipse: unos segundos sin gafas y los daños serán irreversibles Hurtado ha aclarado que no existe un tratamiento para revertir una quemadura en la retina causada por mirar al Sol. "El ojo concentra la luz en la mácula, por lo que una exposición intensa puede provocar daños. Si la lesión es leve, la pérdida de visión suele ser temporal, pero si el daño es irreversible, puede causar una pérdida permanente de la visión central. Por ello, se trata de un riesgo serio con el que no se debe jugar", ha concluido.