Eclipse solar 2026: este es el mejor lugar para disfrutarlo

Gijón se presenta como un lugar privilegiado para seguir el evento del 12 de agosto. El eclipse solar recorrerá Asturias de oeste a este, lo que permitirá una mayor duración del eclipse. Será el lugar en el que el fenómeno dure más tiempo. Por eso, desde Aquí la Tierra no pueden dejar de recomendarlo para disfrutarlo.

Dos puntos clave El Monte Deva es el punto más alto de la geografía de Gijón y cuenta con un horizonte oeste despejado ideal para ver el fenómeno. Allí se encuentra un observatorio donde las personas podrán usar telescopios para disfrutar del eclipse. El otro punto de referencia sería el Mirador de la Providencia, un sitio muy despejado con vistas al cielo del Cantábrico y un horizonte amplio.

Así será en Gijón El fenómeno comenzará a las 19:30, cuando la luna empezará a tapar el sol gradualmente, pero la totalidad tendrá lugar a las 20:27, momento en el que el cielo mostrará un “sol negro” rodeado por la corona solar. La fase de totalidad durará aproximadamente 2 minutos y, por unos instantes, se hará de noche, aunque sea de día.

No debe faltar El mayor imprescindible del 12 de agosto serán las gafas homologadas para ver el eclipse. No servirán las gafas de sol, ni una máscara de soldadura, radiografías o similares. La falta de uso de gafas puede producir daños graves e irreversibles en la visión.