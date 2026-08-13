Decretan prisión provisional para los dos detenidos por el doble crimen de Tauste, Zaragoza

Prisión provisional y sin fianza para los dos detenidos por los homicidios del exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) Javier Sánchez y su esposa, Esther Latorre, en su domicilio de Tauste, Zaragoza. Los presuntos autores de los hechos son una de sus hijas y su pareja que, tras negarse a declarar, han sido enviados a la cárcel de Zuera, según han informado sus representantes legales y ha podido confirmar RTVE Aragón.

A primera hora de este jueves, los dos detenidos habían llegado en coches separados a los juzgados de Ejea de los Caballeros, partido judicial al que pertenece Tauste, desde el cuartel de Valdespartera, en Zaragoza capital.

La detención de la hija mayor del matrimonio y su pareja, un hombre de nacionalidad colombiana, se produjo en Zaragoza el lunes a mediodía. Ese mismo día, más de un millar de personas homenajearon al matrimonio en un acto laico celebrado en la ciudad en el que participaron representantes políticos, agrarios, familiares y amigos que destacaron la talla humana y luchadora de ambos.