Decretan prisión provisional para los dos detenidos por el doble crimen de Tauste, Zaragoza
- La hija de las víctimas y su actual pareja permanecerán en la cárcel de Zuera mientras sigue la investigación
- El pasado lunes fueron detenidos como presuntos autores del doble homicidio
Prisión provisional y sin fianza para los dos detenidos por los homicidios del exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) Javier Sánchez y su esposa, Esther Latorre, en su domicilio de Tauste, Zaragoza. Los presuntos autores de los hechos son una de sus hijas y su pareja que, tras negarse a declarar, han sido enviados a la cárcel de Zuera, según han informado sus representantes legales y ha podido confirmar RTVE Aragón.
A primera hora de este jueves, los dos detenidos habían llegado en coches separados a los juzgados de Ejea de los Caballeros, partido judicial al que pertenece Tauste, desde el cuartel de Valdespartera, en Zaragoza capital.
La detención de la hija mayor del matrimonio y su pareja, un hombre de nacionalidad colombiana, se produjo en Zaragoza el lunes a mediodía. Ese mismo día, más de un millar de personas homenajearon al matrimonio en un acto laico celebrado en la ciudad en el que participaron representantes políticos, agrarios, familiares y amigos que destacaron la talla humana y luchadora de ambos.
Rápido avance de la investigación
Según las pesquisas de la Guardia Civil, Javier Sánchez y Esther Latorre fueron asesinados la noche del viernes 7 de agosto. Los cadáveres fueron encontrados por la hermana y el cuñado de la mujer a primera hora de la noche de este sábado en el interior de su casa, un adosado en la calle Ronda Val de Volvi de Tauste, un pueblo de poco menos de 7.000 habitantes de la comarca zaragozana de las Cinco Villas.
Presentaban evidentes signos de violencia por heridas de arma blanca, por lo que se inició una investigación para reconstruir los hechos. Aunque inicialmente se mantuvieron abiertas varias hipótesis, tras llevar a cabo una primera inspección ocular de la vivienda familiar y recabar indicios, las autoridades descartaron rápidamente que se tratara de un caso de violencia machista.