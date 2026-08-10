Detenida una hija del matrimonio asesinado en Tauste y su pareja como posibles autores del doble homicidio
- La Guardia Civil arresta a los sospechosos tras el hallazgo de los cuerpos de Javier Sánchez y Esther Latorre
- Los presuntos autores, una de las hijas y su pareja, pasarán a disposición judicial en Ejea de los Caballeros
La Guardia Civil ha procedido este lunes, 10 de agosto de 2026, a la detención de dos personas como presuntas autoras del doble homicidio que ha conmocionado a la localidad zaragozana de Tauste. Según ha informado el instituto armado, los arrestados son una de las hijas del matrimonio fallecido y su actual pareja, un varón de origen colombiano.
El trágico suceso se descubrió la noche del pasado sábado, 8 de agosto, cuando familiares de las víctimas localizaron sus cuerpos sin vida en el interior de su domicilio, un adosado situado en la calle Ronda Val de Volvi. Los fallecidos han sido identificados como Javier Sánchez, quien fuera secretario general del sindicato agrario UAGA entre 1999 y 2010, y su esposa, Esther Latorre, también vinculada a la organización.
Avances en la investigación
Desde el hallazgo de los cadáveres, que presentaban evidentes signos de violencia por heridas de arma blanca, la Policía Judicial inició una investigación para reconstruir los hechos. Aunque inicialmente se mantuvieron abiertas varias hipótesis, las autoridades descartaron rápidamente que se tratara de un caso de violencia machista.
Actualmente, los agentes centran sus esfuerzos en la inspección ocular de la vivienda y en recabar indicios adicionales que permitan esclarecer el móvil del crimen. Se espera que ambos detenidos sean puestos a disposición judicial próximamente en el Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros.