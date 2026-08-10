Detenida una hija del matrimonio asesinado en Tauste y su pareja como posibles autores del doble homicidio

La Guardia Civil ha procedido este lunes, 10 de agosto de 2026, a la detención de dos personas como presuntas autoras del doble homicidio que ha conmocionado a la localidad zaragozana de Tauste. Según ha informado el instituto armado, los arrestados son una de las hijas del matrimonio fallecido y su actual pareja, un varón de origen colombiano.

El trágico suceso se descubrió la noche del pasado sábado, 8 de agosto, cuando familiares de las víctimas localizaron sus cuerpos sin vida en el interior de su domicilio, un adosado situado en la calle Ronda Val de Volvi. Los fallecidos han sido identificados como Javier Sánchez, quien fuera secretario general del sindicato agrario UAGA entre 1999 y 2010, y su esposa, Esther Latorre, también vinculada a la organización.