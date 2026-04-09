Investigan como homicidio imprudente la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos por un error

La Justicia investigará como homicidio por imprudencia el caso de la muerte de dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos por un error en la preparación del fármaco que recibieron con una dosis seis veces mayor a la pautada.

El Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Burgos número 1 ha incoado así diligencias previas por un delito de homicidio por imprudencia, después que que la Fiscalía le remitiese el caso el pasado mes de marzo.

El hospital reconoció un error en la preparación de un fármaco por el que cinco pacientes recibieron esa dosis mayor que la pautada y ahora la Justicia abre el caso tras la denuncia presentada por el Defensor del Paciente y por dos de los pacientes afectados por esta negligencia médica, que dio lugar a la apertura de diligencias de investigación preprocesales.

Los hechos habían ocurrido el 18 de diciembre, pero la noticia no se conoció hasta el 13 de enero.