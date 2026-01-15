Castilla y LeÃ³n indemnizarÃ¡ a los afectados por el error mÃ©dico en el Hospital de Burgos y pide disculpas
- La Junta defiende al gerente del hospital porque "tomó posesión un día después de que se detectara el error"
- Dos pacientes oncológicos murieron tras recibir una dosis seis veces mayor de la prescrita
La Junta de Castilla y León ha pedido disculpas y ha lamentado "profundamente" el error en la administración de un fármaco que provocó la muerte de dos pacientes oncológicos en el Hospital de Burgos y dejó otros tres afectados. Además, actuará de oficio indemnizando a las víctimas y sus familias, tal y como ha anunciado este jueves el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo.
"Lamentamos profundamente lo ocurrido", ha afirmado Fernández Carriedo, y ha reconocido que "es un suceso que, aunque se deba a un error humano, causa un tremendo dolor y así lo asume la Junta".
El 18 de diciembre, dos pacientes llegaron a Urgencias con síntomas compatibles con toxicidad, según la información facilitada por el hospital, lo que inició una investigación interna que llevó a detectar un fallo en la preparación del fármaco y a identificar a otros tres pacientes afectados. Los cinco pacientes oncológicos recibieron una dosis seis veces mayor de la prescrita, por un exceso de concentración del fármaco, que no se disolvió como debería haberse hecho.
El portavoz se ha remitido a las explicaciones ofrecidas por el hospital y el propio gerente en rueda de prensa el pasado martes, cuando se conoció lo sucedido, y se ha sumado a la petición de disculpas del centro hospitalario asegurando que están siempre al lado de las víctimas y familiares. "Esperamos la pronta recuperación de los afectados", ha indicado en referencia a los otros tres pacientes, en especial al que se encuentra en cuidados intensivos.
La Fiscalía de Burgos abrió este miércoles diligencias de investigación preprocesales para esclarecer lo ocurrido en el hospital; por su parte, la asociación del Defensor del Paciente considera insuficientes y poco claras las explicaciones ofrecidas por el centro sanitario y ha pedido que se destituya al gerente.
La Junta defiende al gerente del hospital
Mientras, Fernández Carriedo ha defendido al gerente del centro sanitario y ha recordado que "tomó posesión un día después de que se detectara el error". Ha insistido que el gerente, Carlos Cartón, y el jefe del servicio de Oncología, Enrique Lastra, se han reunido en varias ocasiones con las familias y les han ofrecido información detallada de lo sucedido, y ha recordado que el hospital ha asumido como propio el error.
Ante la petición del Defensor del Paciente de destitución del gerente, ha recordado que Carlos Cartón tomó posesión el 19 de diciembre -el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, lo presentó en esa fecha ante los medios de comunicación-, un día después de que se detectase el problema.