Mueren dos pacientes oncológicos en el Hospital de Burgos por un error en su medicación

La Consejería de Sanidad de Castilla y León se enfrenta a una grave crisis tras confirmarse el fallecimiento de dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) debido a un fallo en la administración de su tratamiento. Según han confirmado fuentes del centro hospitalario a la RTVE Noticias, el incidente se originó por un "error humano" en el proceso de elaboración de una dosis específica de un medicamento.

Los hechos, que han trascendido ahora, ocurrieron durante el periodo de las fiestas navideñas. El fallo en la preparación del fármaco afectó a un grupo concreto de cinco pacientes. Además de los dos fallecidos, la dirección del hospital ha informado de que un tercer afectado continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que un cuarto paciente se encuentra en planta y el quinto ya ha recibido el alta hospitalaria.

Investigación interna y revisión de protocolos

Desde el HUBU han querido lanzar un mensaje de tranquilidad al resto de usuarios, insistiendo en que se trata de un hecho aislado y circunscrito a este lote específico. "No existe riesgo para otros pacientes", han reiterado fuentes del centro, subrayando que el error se limitó estrictamente a ese preparado para un número determinado de personas.

A raíz de este suceso, el hospital ha puesto en marcha de inmediato una investigación interna para esclarecer las causas exactas del fallo. El objetivo es analizar cada paso de la cadena de suministro y preparación de medicamentos para "minimizar las posibilidades de errores humanos" en el futuro a través de una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad.

Transparencia con las familias

La Gerencia del hospital y el Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) han asumido el error como propio, evitando señalar a miembros concretos de la plantilla. El hospital asegura haber mantenido una comunicación constante y transparente con los afectados y sus allegados: "Se ha estado en contacto con las familias y los pacientes en todo momento para ofrecerles la información y las explicaciones oportunas, poniendo a su disposición los recursos del centro y sus servicios jurídicos", han declarado a RTVE Noticias.

Por el momento, el centro se centra en la evolución del paciente ingresado en estado crítico y en concluir el informe técnico que determine cómo pudo producirse la fatal confusión en el servicio de farmacia o enfermería.