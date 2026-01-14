¿Qué controles deben seguir los hospitales para evitar errores en la administración de fármacos como en Burgos?

El gerente del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), Carlos Cantón, ha calificado como "inédita" la situación a la que se enfrenta este centro hospitalario tras saltar la noticia del fallecimiento de dos pacientes oncológicos mayores de 60 años por exceso de toxicidad al recibir una dosis de un fármaco seis veces mayor a la recomendada.

En total, cinco pacientes fueron medicados con esta dosis: de los supervivientes, uno se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), otro está hospitalizado en planta y un tercero ha sido dado de alta.

En la rueda de prensa de este martes, Cantón admitió que estos efectos adversos en los cinco pacientes afectados se produjeron a raíz de un "error humano" en el servicio de farmacia del hospital de referencia burgalés. En concreto, un "error numérico" en la ficha de elaboración del fármaco —el patrón que rige cómo se debe preparar la dilución de un fármaco antes de ser suministrado a un paciente— que derivó en un exceso de concentración. "Ha sido un problema de dilución [procedimiento para obtener concentraciones y dosis requeridas de medicamentos], no de la dosis prescrita", reiteró el gerente del HUBU.

¿Cómo es el protocolo de administración de fármacos en un hospital? Una farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria explica a RTVE Noticias cuáles son las fases a la hora de suministrar un fármaco a los pacientes oncológicos. "Un médico oncólogo o hematólogo prescribe el fármaco y la dosis a elaborar, la cual se dosifica en función de algunos parámetros del paciente, como pueden ser la superficie corporal (talla en metro o en centímetros), el peso o de la analítica de un paciente, si está bajo de defensas, tienen insuficiencia renal, etcétera", explica. "Y el médico lo firma y queda registrado en un software". Luego, en el servicio de farmacia del hospital, un farmacéutico debe realizar una doble validación, revisión de la dosis y detallar las instrucciones específicas para elaborar el fármaco. Y queda firmado. Es en este punto de la cadena en el que, según el HUBU, se produjo el fallo, justo en el momento de rellenar la ficha de elaboración. La ficha que queda registrada en el sistema informático que utiliza cada hospital. Posteriormente, según explica esta profesional sanitaria, es también en el servicio de farmacia donde enfermeras o técnicos de farmacia elaboran el fármaco según las instrucciones pautadas. Finalmente, es el servicio de enfermería de la planta donde se ubican los pacientes el que se encarga de administrar el tratamiento.