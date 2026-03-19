La Fiscalía remite al juzgado el caso de la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos por un error
- Recibieron una dosis seis veces mayor que la pautada por un error en la preparación del fármaco
- El Defensor del Paciente y dos de los cinco pacientes afectados denunciaron el caso
La Fiscalía Provincial de Burgos ha remitido al juzgado la investigación por la muerte, en diciembre, de dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos que recibieron una dosis seis veces mayor que la pautada por un error.
El hospital reconoció un error en la preparación de un fármaco por el que cinco pacientes recibieron esa dosis mayor que la pautada. Ahora, la Fiscalía ha dado el paso para que se investigue, tras la denuncia presentada por el Defensor del Paciente y por dos de los pacientes afectados por esta negligencia médica, que dio lugar a la apertura de diligencias de investigación preprocesales.
Los hechos habían ocurrido el 18 de diciembre, pero la noticia no se conoció hasta el 13 de enero.
Defensor del Paciente: "Es una buena noticia"
La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha indicado a Efe que esta decisión de la Fiscalía es "una buena noticia" y supone que ve "indicios de delito" y ha insistido en que sea un "error humano", como lo ha defendido el propio hospital, que asumió la responsabilidad, "es gravísimo".
La Junta de Castilla y León, que ha respaldado en todo momento a la gerencia del hospital, anunció que se haría cargo de las indemnizaciones a los afectados y sus familias, y descartó tomar medidas disciplinarias insistiendo en que se trataba de un "error humano".
El Defensor del Paciente ha insistido en que se trata de una negligencia médica, por lo que ve necesario que se juzgue lo ocurrido para determinar si ha habido delito y quién o quiénes son los responsables; también para evitar que vuelva a suceder.