La Fiscalía remite al juzgado el caso de la muerte de dos pacientes oncológicos en Burgos por un error

La Fiscalía Provincial de Burgos ha remitido al juzgado la investigación por la muerte, en diciembre, de dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos que recibieron una dosis seis veces mayor que la pautada por un error.

El hospital reconoció un error en la preparación de un fármaco por el que cinco pacientes recibieron esa dosis mayor que la pautada. Ahora, la Fiscalía ha dado el paso para que se investigue, tras la denuncia presentada por el Defensor del Paciente y por dos de los pacientes afectados por esta negligencia médica, que dio lugar a la apertura de diligencias de investigación preprocesales.

Los hechos habían ocurrido el 18 de diciembre, pero la noticia no se conoció hasta el 13 de enero.