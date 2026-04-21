La jueza que investiga la tragedia de El Bocal amplía la acción penal a un tercer funcionario por seis posibles homicidios

La jueza que investiga el colapso de la pasarela costera de El Bocal en Santander, en la que el pasado marzo fallecieron seis estudiantes, ha ampliado la acción penal contra un tercer funcionario de la Demarcación de Costas en Cantabria por la posible comisión de seis delitos de homicidio.

Se trata del jefe de Servicio de Proyectos y Obras desde que se instaló la infraestructura hasta mayo de 2023, que se suma así a los otros dos investigados del departamento: el jefe de la Demarcación, José Antonio Osorio, en calidad de director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, al que pertenece la estructura siniestrada, y el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación, Enrique Rodríguez Sánchez.

Posible comisión de seis delitos de homicidio y otro de lesiones La magistrada cree que la falta de mantenimiento del puente podría constituir una "negligencia grave" que justifica la acción penal por posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave -por los seis jóvenes que perdieron la vida naturales de Camargo, Vizcaya, Guadalajara y Almería- y un delito de lesiones por imprudencia grave -por las heridas sufridas por la única chica que se salvó, -de Álava- frente a los tres funcionarios de Costas. El auto sostiene que con los datos que ofrece la pericial judicial, la pasarela estaba "abierta para su uso público sin ningún tipo de restricción, no sometida a ningún tipo de control o inspección y mantenimiento desde su construcción en 2014, y en donde aparentemente se utilizó como material para los herrajes de las vigas de apoyo uno ciertamente inadecuado para toda estructura sometida a un ambiente exterior sin cubrir (más aún cuando tal estructura se ubica en el mismo borde costero)". ““ "La ausencia total de inspecciones presumiblemente impidió detectar deterioros estructurales, limitándose las únicas actuaciones de mantenimiento realizadas a una intervención tardía y parcial, al centrarse exclusivamente en su estructura de madera", señala el escrito. Todas esas circunstancias, continúa el auto, "no permitieron abordar elementos críticos" y "el colapso, pues, pudo ser consecuencia de un deterioro progresivo no controlado".

Declaración de los técnicos investigados Los tres funcionarios de Costas declararán como investigados el próximo 15 de mayo en una sesión en la que se practicará además toda prueba pericial: tanto la judicial -cuyo perito ya ha entregado su informe a la magistrada- como las interesadas por la acusación particular y las defensas. En una providencia también dada a conocer este martes, la magistrada autoriza el acceso al lugar de los hechos para realizar inspección ocular y toma de muestras a todos los peritos propuestos por las partes: los de las defensas del jefe de la Demarcación de Costas y del actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras; y también al perito elegido por las acusaciones particulares, que han anunciado que aportarán un único informe. Cientos de personas se manifiestan en Santander en memoria de las víctimas de El Bocal y reclaman saber "la verdad" RTVE.es/EFE Deberán entregarse tres días antes del 15 de mayo, para que todas las partes puedan conocer su contenido antes de esa fecha en la que se practicará la prueba. La titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander que investiga lo ocurrido ha acordado que el médico forense examine a la superviviente para que informe sobre las lesiones que sufrió. Y ha rechazado la petición del Ayuntamiento para que el ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela declare el próximo viernes, 24 de abril, como investigado en vez de hacerlo como testigo-perito, como está citado. A su juicio, "ni el ministerio fiscal ni ninguna otra parte personada ha dirigido contra el citado expresa denuncia o querella" y la jueza tampoco ha acordado dirigir acción penal contra él al entender que este testigo-perito "es responsable de un proyecto parcial" que "no abarca la totalidad de la obra". El 112 alertó 24 horas antes del derrumbe de la pasarela de El Bocal: "El que pase se puede caer a las rocas" RTVE.es