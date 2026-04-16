La pasarela de El Bocal, en Santander, colapsó al fallar los herrajes por la corrosión, según el perito

La pasarela de la senda costera de Santander en la que murieron seis jóvenes el pasado 3 de marzo colapsó debido a un fallo en los herrajes de la estructura por efecto de la corrosión, según el informe del perito judicial.

Los herrajes de apoyo de las vigas secundarias y primarias presentan signos evidentes de corrosión, un deterioro que "no habría pasado desapercibido en una inspección visual bajo el tablero del puente, o por un costado del mismo", ha dicho el perito en el informe solicitado por la magistrada el pasado 24 de marzo, al que ha tenido acceso la agencia Efe.

El perito ha concluido que la causa última del colapso fue el fallo de la unión de apoyo de las vigas secundarias sobre las vigas principales, al haber perdido el herraje "sección resistente por efecto de la corrosión".

Según ha explicado, el fallo de una unión aumenta la carga sobre las restantes uniones y acaba produciendo un fallo encadenado de todas las uniones entre las vigas secundarias y las vigas primarias, que produce la caída del tablero.

Aunque ha señalado que es difícil concluir qué estribo falló en primer lugar, considera que la hipótesis más probable es que fuera el herraje central de apoyo sobre la viga sur. Y ha dicho que los estribos tenían tal grado de deterioro que cuando recogió un trozo de herraje en el suelo se le deshizo entre los dedos.