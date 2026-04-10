La jueza de El Bocal tomará declaración a 13 nuevos testigos el próximo 24 de abril

La jueza que instruye la causa de El Bocal, por la rotura de la pasarela de esa zona de Santander en la que murieron seis jóvenes y una séptima persona resultó herida, ha citado a declarar el 24 de abril a 13 nuevos testigos, como el ingeniero que firmó el proyecto de ese paso o mandos de la Policía Local y el 112.

En una providencia, dictada este viernes, la jueza llama a declarar el próximo 24 de abril, entre otros, a la jefa de obra y los operarios que intervinieron en 2024 en la pasarela siniestrada, así como al ingeniero industrial que firmó el proyecto de construcción de las pasarelas en 2014.

En esa resolución también requiere al Ayuntamiento de Santander que aclare si ha incoado expediente sancionador a la agente de la Policía Local que recogió un aviso del 112, en el que un vecino alertaba del mal estado de la pasarela, el día antes del suceso.

Igualmente, pide a la Demarcación de Costas en Santander que informe de qué cargos y puestos han ostentado desde el año 2012 hasta la actualidad los dos funcionarios que se encuentran investigados en la causa, especificando su respectiva cualificación profesional.

Finalmente, se ha citado a dos ciudadanos que frecuentaban la zona antes del siniestro para que trasladen sus impresiones sobre el estado de la estructura.