La jueza afirma que el mantenimiento de la pasarela de Santander en la que murieron seis jóvenes es de Costas

La jueza que instruye la causa por el suceso de El Bocal en Santander, en el que murieron seis jóvenes, considera que es la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, la única responsable del mantenimiento de la pasarela que se rompió.

Por ello, ha acordado dirigir acción penal contra dos funcionarios de ese organismo: el jefe de servicio de proyectos y obras de la Demarcación, y el director de Obras del proyecto de la senda costera en 2012, que es el jefe de ese departamento.

En un auto, dictado este martes, y cuyo contenido da a conocer en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la magistrada que lleva la causa insiste en que Costas es "la única responsable del mantenimiento de las unidades de obras ejecutadas" en la senda peatonal en la que está la pasarela que colapsó.

Indicios de negligencia La jueza ve "serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela". En concreto, explica que la reparación llevada a cabo en el verano de 2024 se limitó a la estructura de madera pese a que, según el informe de la Policía Científica, todos los elementos metálicos estaban oxidados, por lo que cree que esa actuación "ha podido resultar insuficiente concurriendo, por ello, serios indicios de negligencia". La decisión de dirigir acción penal contra dos funcionarios de Costas se adopta a la vista de la documentación requerida y aportada por la propia administración central y por el Ayuntamiento Santander. Analizada la misma, la instructora concluye que "las obras de ejecución de la senda peatonal en modo alguno han finalizado". Así, las obras iniciadas con el primer proyecto de 2012 se paralizaron porque Demarcación de Costas decidió resolver el contrato con la empresa adjudicataria por "desistimiento" y el segundo proyecto de "finalización" de 2016 ni siquiera llegó a aprobarse mientras que "el compromiso municipal de hacerse cargo del mantenimiento de tales obras quedaba condicionado o supeditado, lógicamente, a que tales obras finalizaren". "Son obras no finalizadas ni, por ello, recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander, de forma que era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra, entre ellas, la pasarela objeto de autos, que, como tal, desde el año 2014 se ha hallado en todo momento abierta al público en general sin ningún tipo de restricción", señala la jueza. Además, indica que Demarcación de Costas "era muy consciente de tal deber de conservación y mantenimiento". Y es que un informe de mayo de 2024 elaborado por un vigilante de Costas advertía al jefe de Servicio de Obras "del mal estado de ciertas maderas", por lo que meses después se llevó a cabo una reparación de las infraestructuras, entre ellas la siniestrada.

Solicita un informe pericial Si bien la magistrada ya ha solicitado un informe pericial sobre distintos extremos técnicos que ayuden a esclarecer los hechos, pendiente de emisión, "del conjunto de lo actuado hasta la fecha concurren serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela". Y lo infiere a partir del acta de inspección de la Policía Científica que advirtió de que "todos los elementos metálicos de la estructura se encuentran completamente oxidados", mientras que el único mantenimiento documentado de la pasarela, realizado cuando ya llevaba 10 años construida, intervino solo sobre su estructura de madera "lo que, a nuestro juicio, ha podido resultar insuficiente, concurriendo serios indicios de negligencia en ello", razona la magistrada. Por ello, también acuerda en su auto ampliar el objeto del informe pericial que ya solicitó el pasado 13 marzo, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en un comunicado. Ahora, la magistrada pide que el mismo aclare si la reparación que Costas llevada a cabo en el mes de julio de 2024 en la pasarela "interviniendo exclusivamente sobre la estructura de madera fue suficiente". "Procede, pues, investigar la actuación de aquellas personas que, por el cargo que ostentaban y ostentan, pueden tener responsabilidad directa en su deber de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la pasarela", por su posición de garante, concluye.