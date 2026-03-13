La instructora pide el protocolo de atención de avisos sobre la pasarela que causó seis muertos en Santander

La jueza instructora de El Bocal ha solicitado al Servicio de Emergencias 112 y a la Policía Local de Santander el protocolo de actuación para la atención de avisos, según el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Esta solicitud se produce tras el derrumbe de la pasarela de la playa de El Bocal, en Santander, que causó la muerte de seis jóvenes. Asimismo, la jueza también quiere saber si existían quejas vecinales y que un perito examine la pasarela.

En particular, tiene interés en obtener información relativa a la “recepción, clasificación, traslado y seguimiento de incidencias reportadas por ciudadanos en general, y sobre riesgos en infraestructuras públicas, en particular”. También solicita que se le remita “cualquier instrucción interna, circular o manual complementario que establezca criterios de actuación para los operadores de servicio”.

Por otro lado, la jueza instructora quiere conocer si existían quejas sobre el estado de conservación y de mantenimiento de la pasarela. Para ello, ha solicitado a la Policía Judicial que recabe información relativa a posibles quejas “en registros públicos u oficiales”. Por ejemplo, en la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Santander o la Policía Local, así como en “plataformas de incidencias ciudadanas, asociaciones vecinales locales, medios de comunicación y redes sociales”.

Según ha podido saber TVE, la gestora de la sala del 112 Cantabria llamó a la Policía Local de Santander y dio aviso del estado del puente 24 horas antes de que ocurriese el suceso. "El puente está roto, el que pase por encima se puede caer a las rocas".

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, anunció la semana pasada que el Ayuntamiento abriría un expediente sancionador al agente de Policía Local que recibió un aviso del 112 sobre el mal estado de la pasarela de El Bocal el día antes del accidente y aun así no hizo nada al respecto.

Un informe para saber si el mantenimiento fue "negligente" La jueza también ha acordado la designación de un perito judicial, con título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, para que elabore un informe sobre la pasarela. Ha pedido que inspeccione la estructura in situ y explique si había signos visibles de deterioro, cuáles eran, cuándo se realizó el último mantenimiento y si el mantenimiento fue adecuado o negligente. Además, el informe debe incluir la normativa vigente cuando se construyó la pasarela, la normativa sobre inspección y mantenimiento de infraestructuras similares y la frecuencia de revisiones exigida por la ley.