Citan a declarar a la operadora del 112 y a la policía local que recibieron el aviso sobre la pasarela costera de Santander

La jueza que instruye la causa de la muerte de seis jóvenes en Santander tras romperse una pasarela costera ha citado a declarar a las personas del Servicio de Emergencias del 112 y de la Policía Local que recibieron el aviso sobre el estado de la infraestructura.

En una providencia, la titular de la Plaza numero 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que estaba de guardia el 3 de marzo cuando se produjo el siniestro, comunica la citación a declarar de la operadora del 112 que recogió la llamada de un vecino que dijo que la pasarela estaba rota, así como de la policía local que recibió esa comunicación del 112.

También ha pedido que acudan a declarar el 27 de marzo los dos ciclistas que avisaron que se había roto la pasarela y oyeron a la única superviviente pidiendo auxilio y los dos policías nacionales que hicieron la inspección ocular tras el siniestro.

En su resolución, que ha dado a conocer este domingo en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la jueza destaca el informe que recibió a mediodía del viernes de la Policía Nacional, que califica de "detallado, minucioso y elaborado en tiempo récord". Ese informe ha sido elaborado por el Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial junto con la Brigada Provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.