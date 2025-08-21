Las lluvias "excepcionales" provocan inundaciones y caos circulatorio en Santander

Una intensa tromba de agua ha dejado 63,6 litros por metro cuadrado en una hora en Santander, la segunda cantidad más alta registrada en la historia de Cantabria. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha calificado las precipitaciones de "excepcionales". Aunque no ha superado el récord histórico de 1983, la lluvia ha provocado graves incidencias en la ciudad.

La tromba de agua ha causado inundaciones y problemas en el tráfico, obligando a cerrar túneles y generando importantes retenciones en los accesos y en el centro de la capital cántabra. También ha habido problemas en Camargo, Astillero y Bezana.

La alcaldesa, Gema Igual, ha informado que la situación ha vuelto casi a la normalidad tras el paso de la tormenta. La Aemet mantuvo la alerta roja por lluvia en la franja litoral hasta las 10:00 horas, pasando a aviso naranja hasta las 15:00.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha coordinado, entre las 7.30 y las 9.30 horas de este jueves, un total de 95 incidencias derivadas de 183 llamadas relativas a las fuertes lluvias registradas en el litoral.

Estas lluvias han provocado la activación del aviso rojo por este fenómeno por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), según destaca el 112 en un comunicado. Los incidentes registrados por el 112 se corresponden, en su mayoría, con acumulaciones de agua en la vía pública y la red viaria, inundación de garajes, naves, locales y viviendas, y arquetas levantadas.