La sequía que sufre España se ha reflejado esta semana en las fuentes ornamentales de Barcelona. El Ayuntamiento de la Ciudad Condal ha tomado la decisión de cerrar los surtidores de todas las que se abastecen con agua potable. Es un gesto que pone de manifiesto la situación de escasez que vive esta comunidad autónoma, que ya ha implantado restricciones al uso del agua en más de 500 de municipios.

Pero Cataluña no es el único territorio en alerta por una sequía que afecta al consumo humano, la economía y el medio ambiente. En toda España hay 18 regiones en situación de emergencia, donde ya se han tomado medidas, 26 en alerta y 29 en las que la situación es preocupante, de acuerdo con el último informe disponible de la Subdirección General de Planificación Hidrológica del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). Casi la mitad de la superficie española se encuentra en sequía prolongada, según los mismos datos.

"No hemos sido suficientemente previsores", lamenta en conversación con DatosRTVE el profesor de la Universidad de Málaga, Jesús Vargas. Miembro del Observatorio Ciudadano de la Sequía, Vargas recuerda que desde su colectivo llevan tiempo anticipando la necesidad de contener el consumo económico ante la ausencia de lluvias.

Este escenario ha llevado a varios ayuntamientos y mancomunidades a activar las primeras fases de sus planes de gestión de sequías. En los peores casos, las medidas se limitan a cortes nocturnos del suministro para el consumo, además de restricciones al riego, la ganadería y la industria. "Todavía están lejos de cortes importantes en grandes núcleos de población", señala Vargas, que insiste en la necesidad de ahorrar agua, ya que, "si miramos al cielo, todavía nos viene regular".

Para medir la escasez de agua, el mapa de España se divide en 128 unidades territoriales definidas a partir de las cuencas del río principal de cada demarcación hidrográfica, aunque el Ministerio no cuenta con datos para las Cuencas Mediterráneas Andaluzas ni para la de Tinto, Odiel y Piedras. A finales de octubre, el Ministerio consideraba que 18 de todas ellas ya estaban en situación de emergencia pese a las medidas que las confederaciones hidrográficas han ido implantando progresivamente para mitigar los impactos negativos de la sequía.

Cerca de igualar la última gran sequía en Cataluña

Cataluña ha sido la última región en tomar medidas contra la sequía, pero ha sido la primera comunidad autónoma que lo ha hecho a gran escala. Con sus cuencas internas al 33,8% de su capacidad, la Generalitat ha declarado la situación de alerta en 514 municipios. Por ahora, no se contemplan restricciones al consumo de agua ni al suministro doméstico en un territorio en el que vive el 80% de la población catalana, pero sí se aplica una disminución de los usos agrícolas, industriales y lúdicos. Desde el Govern afirman que la situación todavía no es muy grave, pero el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña (COEAC) considera que esta podría ser la mayor sequía desde 2008 en la región.

Las autoridades han detectado escasez de agua en las cuencas de los ríos Ter y Llobregat, que abastecen a todos los municipios del área metropolitana de Barcelona. "El problema es que no ha llovido en las cabeceras y las reservas no se han recuperado", explican desde COEAC. Teniendo en cuenta que algunos cultivos, como el maíz o la alfalfa requieren grandes cantidades de agua, los expertos creen que las restricciones al inicio de la campaña de riego serán obligadas si durante los próximos meses no llegan precipitaciones abundantes.

Los efectos de la sequía en esta región se extienden al interior de Cataluña y Huesca. En general, según los técnicos del Miteco, se están dando dificultades de abastecimiento en toda la margen izquierda del Ebro, con una escasez muy prolongada en las cuencas leridanas de Segre y Matarraña.

La producción hidroeléctrica del embalse de Mequinenza (Zaragoza), que representa el 25% de toda la cuenca, también ha sufrido una merma importante; y el ayuntamiento de Huesca capital ya ha pedido a sus vecinos que ahorren agua.

"Cuando hablamos de cortes de suministro se genera mucha alarma, pero es lo que pone en los planes que tenemos que hacer cuando llegamos a estas situaciones", recuerda Jesús Vargas. Ahora bien, si las precipitaciones no llegan de forma generalizada y se espera un invierno seco, insiste en que la responsabilidad recae en la gestión de los recursos actuales: "Tenemos que ser muy previsores".