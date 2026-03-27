La jueza investigará a la gestora del 112 que recogió el aviso de la pasarela de Santander donde murieron seis jóvenes

La instructora del suceso de la pasarela de El Bocal en Santander, donde el 3 de marzo murieron seis jóvenes y resultó herida una séptima chica, también investigará a la gestora del 112 que, el día antes del siniestro, atendió el aviso de un vecino que alertaba del estado de este paso.

La gestora del 112 ha declarado este jueves ante la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, quien ha cambiado la situación procesal de esta trabajadora de testigo a investigada durante una declaración que se ha prolongado unos 45 minutos.

Esa empleada del 112 Cantabria se suma así a los otros tres investigados que hay en esta causa: dos funcionarios de la Demarcación de Costas y la policía local a la que la gestora del 112 pasó el aviso.

La gestora de la sala del 112 Cantabria llamó a la Policía Local de Santander y dio aviso del estado del puente 24 horas antes de que ocurriese el suceso. "El puente está roto, el que pase por encima se puede caer a las rocas".