La jueza investigará a la gestora del 112 que recogió el aviso de la pasarela de Santander donde murieron seis jóvenes
- La gestora del 112 ha cambiado su situación procesal de testigo a investigada
- Empiezan las primeras declaraciones por la instrucción de El Bocal y se persona Osorio en la causa
La instructora del suceso de la pasarela de El Bocal en Santander, donde el 3 de marzo murieron seis jóvenes y resultó herida una séptima chica, también investigará a la gestora del 112 que, el día antes del siniestro, atendió el aviso de un vecino que alertaba del estado de este paso.
La gestora del 112 ha declarado este jueves ante la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, quien ha cambiado la situación procesal de esta trabajadora de testigo a investigada durante una declaración que se ha prolongado unos 45 minutos.
Esa empleada del 112 Cantabria se suma así a los otros tres investigados que hay en esta causa: dos funcionarios de la Demarcación de Costas y la policía local a la que la gestora del 112 pasó el aviso.
La gestora de la sala del 112 Cantabria llamó a la Policía Local de Santander y dio aviso del estado del puente 24 horas antes de que ocurriese el suceso. "El puente está roto, el que pase por encima se puede caer a las rocas".
Primera jornada de declaraciones con la personación de Osorio
En esta primera jornada de declaraciones ante la magistrada que instruye la causa por ese suceso, han declarado como testigos el vecino que denunció el estado de la pasarela el día antes, los ciclistas que primero vieron a las víctimas y dieron aviso del siniestro y otra santanderina que denunció hace tiempo la situación de esa pasarela.
Hasta ahora se habían personado trece partes en este procedimiento, de las que ocho corresponden a los siete jóvenes afectados por la tragedia (la superviviente y familiares de las seis víctimas mortales, una de las cuales tiene a dos representantes legales en la causa).
También están personados, además de la Fiscalía, el Ayuntamiento de Santander y la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) -ambas instituciones como interesadas pero también como posibles responsables civiles-, el jefe de la Demarcación, José Antonio Osorio, el último en sumarse al procedimiento, y la agente de la Policía Local que en un principio fue la única investigada, por no gestionar ninguna incidencia tras el aviso del mal estado de la pasarela el día antes de que se rompiera y hundiera.