Hallan los cadáveres de un hombre y una mujer con signos de violencia en su vivienda de Tauste, en Zaragoza
- Se trata del exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón Javier Sánchez y su mujer
- Los cadáveres fueron hallados en su domicilio en la noche del sábado por familiares
La Guardia Civil ha informado este domingo del hallazgo de los cadáveres de dos personas, un hombre y una mujer, en su su domicilio de la localidad zaragozana de Tauste, perteneciente a la localidad de las Cinco Villas. Sus cuerpos presentaban signos de violencia, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.
Fuentes del instituto armado han informado que se trata del exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA Aragón) Javier Sánchez y su mujer, Esther Latorre.
Los cadáveres fueron encontrados por la hermana y el cuñado de la mujer a primera hora de la noche de este sábado en el interior de su casa, un adosado en la calle Ronda Val de Volvi de Tauste, un pueblo de poco menos de 7.000 habitantes de la comarca zaragozana de las Cinco Villas.
"Herida irreparable"
La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) ha mostrado el dolor y consternación que sacude a toda la familia de la organización agraria por la muerte de Javier Sánchez y su esposa, Esther Latorre, también sindicalista, y ha asegurado que su fallecimiento "abre una herida irreparable en el campo aragonés". Sánchez (Tauste, 1959) fue secretario general de UAGA entre diciembre de 1999 y diciembre de 2010.
Según fuentes próximas a la investigación que cita EFE, Sánchez y Latorre murieron en la noche del viernes, supuestamente asesinados, y sus cuerpos fueron hallados con heridas de arma blanca y en habitaciones distintas. Por el momento, según esta fuentes, hay abiertas varias hipótesis sobre estas muertes y que, en principio, podría descartarse un caso de violencia machista, en espera de las pesquisas que la Guardia Civil está llevando a cabo.
Los agentes de la Policía Judicial del instituto armado siguen tomando testimonios a diferentes personas para esclarecer el caso.