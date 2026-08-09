Hallan los cadáveres de un hombre y una mujer con signos de violencia en su vivienda de Tauste, en Zaragoza

La Guardia Civil ha informado este domingo del hallazgo de los cadáveres de dos personas, un hombre y una mujer, en su su domicilio de la localidad zaragozana de Tauste, perteneciente a la localidad de las Cinco Villas. Sus cuerpos presentaban signos de violencia, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.

Fuentes del instituto armado han informado que se trata del exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA Aragón) Javier Sánchez y su mujer, Esther Latorre.

Los cadáveres fueron encontrados por la hermana y el cuñado de la mujer a primera hora de la noche de este sábado en el interior de su casa, un adosado en la calle Ronda Val de Volvi de Tauste, un pueblo de poco menos de 7.000 habitantes de la comarca zaragozana de las Cinco Villas.