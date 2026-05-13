Nelson David, conocido como 'El asesino de la web de citas' de Bilbao, se enfrenta a un nuevo juicio por una acusación de homicidio

Nelson David Moreno se enfrenta a una acusación de homicidio de un hombre de 77 años con quien contactó a través de una web de citas para hombres homosexuales. Al parecer, era su modus operandi habitual. También se le acusa de estafa. Al parecer, tras haber terminado con la vida de la víctima, utilizó su huella dactilar para desbloquear su teléfono móvil, acceder a la aplicación del banco y realizar dos transferencias de 2.000 y 1.000 euros a su cuenta bancaria. Los hechos ocurrieron el cinco de octubre de 2021, cuando ambos quedaron en el domicilio del hombre, en Bilbao.

El juicio ha comenzado con la declaración de Nelson David, que únicamente ha contestado a las preguntas de su abogado. Ha negado todas las acusaciones. También que conociera a la víctima. Ha reconocido que forma parte de una banda de tarjeteros que operan en la zona de Bilbao. Y ha asegurado que se presentó de forma voluntaria en la comisaría de la Ertzaintza en Irún porque le dijeron que estaban hablando de él como si fuera un asesino en serie.

Fiscalía pide 16 años de cárcel La Fiscalía pide para Nelson David 13 años por homicidio y otros tres por estafa continuada con el agravante de reincidencia. Por su parte, las acusaciones elevan la calificación a asesinato y robo con violencia. La acusación particular la ejercen una hermana y una sobrina de la víctima. La popular, la asociación LGTBI+ Gehitu. Según el abogado de la familia, hay pruebas más que suficientes para inculpar a Nelson David, entre otras, triangulaciones del teléfono móvil, fotos en el teléfono de la víctima, mensajes y operaciones bancarias que se producen en el momento del fallecimiento. La Asociación Gehitu espera que esta vez se tenga en cuenta, a diferencia de las anteriores, el agravante de discriminación por la condición sexual de la víctima. Para ello se basan en las comunicaciones producidas entre ambos por medio de la web de citas para hombres homosexuales.