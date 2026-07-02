Venezuela apura las labores de rescate una semana después de los terremotos con 6.461 personas salvadas en seis días
- En el país caribeño se mantienen 3.000 rescatistas de 29 países que han podido auxiliar a 12 personas
- Todavía continúa el angustioso operativo para salvar a Hernán Gil, que sigue con vida y en comunicación con el salvamento
Venezuela cumple este miércoles una semana desde el doble terremoto que ha dejado hasta el momento un saldo de 2.295 fallecidos y más de 12.000 personas sin hogar, mientras los equipos de salvamento apuran los últimos rescates en medio de una avalancha de ayuda internacional y el comienzo de un luto nacional de siete días.
El bombero chileno Sebastián Mocarquer, miembro del equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC), ha explicado que en el país se mantienen 3.000 rescatistas de 29 países y que han podido auxiliar a 12 personas en los últimos seis días, mientras el Ejecutivo chavista ha afirmado que se han rescatado a 6.461 personas.
Entre otros intentos de encontrar supervivientes, todavía continúa el angustioso operativo para salvar a Hernán Gil, un vigilante que quedó atrapado en la garita de vigilancia en la que trabajaba tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 y que sigue con vida y en comunicación con el equipo de salvamento.
Su rescate se ha extendido más de 50 horas debido a que hay mucha carga de materiales en el sótano donde quedó atrapado, por lo que es una operación muy sensible, según ha indicado a la agencia EFE uno de los 64 rescatistas portugueses que forman parte de este complicado operativo.
El bombero ha señalado que lo usual es que estos equipos tengan una ventana de trabajo de entre 5 a 10 días, que coincide con la oportunidad para los rescates de personas con vida en un desastre como el ocurrido en el país suramericano.
Los equipos de rescate irán retornando a sus países y habrá una transición para empezar a recuperar los restos de los fallecidos, de lo que se encargan las autoridades venezolanas, por cuestiones de equipamiento, legales y forenses.
La situación en Caracas tras 782 réplicas
Caracas retoma poco a poco la cotidianidad con más comercios abiertos y gente acudiendo a sus trabajos, entre el nerviosismo por las nuevas réplicas, que suman 782 desde hace una semana, mientras otras personas insisten en la búsqueda de sus familiares y quienes quedaron sin casa duermen en carpas a la espera de recobrar la normalidad.
Las zonas de Caracas que sufrieron mayores daños siguen este miércoles acordonadas con cintas que dicen "No pase, peligro", advertencias que algunos ignoran, mientras que en ciertos edificios de oficinas se impide temporalmente el acceso para evaluar o reparar los daños.
En la capital, de unos cinco millones de habitantes, el impacto del terremoto se concentró en el municipio Chacao, al este de la ciudad, donde tres grandes edificios colapsaron por completo y unos 80 sufrieron daños.
El Gobierno de Venezuela ha cifrado hoy en 12.841 las personas que han perdido sus viviendas, mientras la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha documentado 16.000 los ciudadanos que han debido buscar un lugar alternativo para vivir.
Además de los rescatistas, Venezuela ha recibido 707.063 toneladas de ayuda humanitaria desde hace una semana, según ha informado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y ha añadido que hay una página web habilitada para recibir donaciones internacionales tras los terremotos que afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país.
Pese a diferencias ideológicas, el Gobierno venezolano ha recibido apoyo de países como Ecuador, Argentina y El Salvador. Igualmente, la Administración de Donald Trump sostuvo que no ha habido "ningún problema grande" con el reparto de ayuda humanitaria tras los terremotos, y aseguró que "permanece intacto" el plan político de Washington sobre Caracas, cuando están por cumplirse seis meses desde la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses.
El reconocido chef español José Andrés ha llegado este miércoles a Venezuela para apoyar la labor que realiza su ONG World Central Kitchen (WCK) de cocinar y repartir comida a los afectados.
"Al final no es solo cocinar, es tener el sistema de infraestructura para que cada día la gente reciba la comida que necesita y seguiremos incrementando cada día el número de restaurantes", ha dicho el chef a EFE tras bajar del avión en el aeropuerto de la ciudad venezolana de Valencia.
"Estamos aquí desde el primer día, estamos ya en bastantes localidades. Tenemos una respuesta de alimentos y de agua que día a día va cambiando y va incrementando, cubriendo las necesidades de la población, puede ser en hospitales, puede ser en campamentos que se están montando de gente que ha perdido sus casas o gente que simplemente tiene miedo de estar viviendo bajo techo hasta que no paren ya esos terremotos que siguen sucediendo días e incluso semanas después", ha detallado José Andrés