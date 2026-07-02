Venezuela apura las labores de rescate una semana después de los terremotos con 6.461 personas salvadas en seis días

Venezuela cumple este miércoles una semana desde el doble terremoto que ha dejado hasta el momento un saldo de 2.295 fallecidos y más de 12.000 personas sin hogar, mientras los equipos de salvamento apuran los últimos rescates en medio de una avalancha de ayuda internacional y el comienzo de un luto nacional de siete días.

El bombero chileno Sebastián Mocarquer, miembro del equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC), ha explicado que en el país se mantienen 3.000 rescatistas de 29 países y que han podido auxiliar a 12 personas en los últimos seis días, mientras el Ejecutivo chavista ha afirmado que se han rescatado a 6.461 personas.

Entre otros intentos de encontrar supervivientes, todavía continúa el angustioso operativo para salvar a Hernán Gil, un vigilante que quedó atrapado en la garita de vigilancia en la que trabajaba tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 y que sigue con vida y en comunicación con el equipo de salvamento.

Su rescate se ha extendido más de 50 horas debido a que hay mucha carga de materiales en el sótano donde quedó atrapado, por lo que es una operación muy sensible, según ha indicado a la agencia EFE uno de los 64 rescatistas portugueses que forman parte de este complicado operativo.

El bombero ha señalado que lo usual es que estos equipos tengan una ventana de trabajo de entre 5 a 10 días, que coincide con la oportunidad para los rescates de personas con vida en un desastre como el ocurrido en el país suramericano.

Los equipos de rescate irán retornando a sus países y habrá una transición para empezar a recuperar los restos de los fallecidos, de lo que se encargan las autoridades venezolanas, por cuestiones de equipamiento, legales y forenses.