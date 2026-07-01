Albares confirma que hay 26 españoles muertos y 150 desaparecidos en el terremoto de Venezuela
- Otras 12 que se encuentran actualmente atrapadas bajo los escombros provocados por el seísmo
- El ministro junto a la reina Letizia han despedido formalmente al equipo médico de la AECID
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este miércoles que el número de ciudadanos españoles fallecidos a causa del doble terremoto en Venezuela ha ascendido a 26. Asimismo, el balance provisional de afectados de nacionalidad española incluye a 150 personas que permanecen desaparecidas y a otras 11 que se encuentran actualmente atrapadas bajo los escombros provocados por el seísmo.
Estas declaraciones se han realizado a primera hora de la mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hasta allí se ha desplazado el ministro junto a la reina Letizia para despedir formalmente al equipo médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el cual viaja a Venezuela con el objetivo de sumarse a los rescatistas españoles que ya trabajan en la zona afectada.
Además, ha informado de que este miércoles llegará a España un nuevo vuelo de repatriación con 130 pasajeros, 92 de ellos españoles y el resto ciudadanos venezolanos y de otros países europeos.
La reina Letizia se ha despedido del contigente sanitario
Durante el encuentro, la reina Letizia ha querido transmitir su apoyo directo a los integrantes del contingente sanitario, deseándoles que la misión se desarrolle de la mejor manera posible a pesar de la dureza y las dificultades que van a encontrar sobre el terreno. Además, ha aprovechado la ocasión para poner en valor la respuesta rápida y efectiva que siempre ofrecen la cooperación y la ayuda humanitaria de España ante este tipo de catástrofes. La reina les ha deseado que les vaya "lo mejor posible teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables" y ha destacado la respuesta "efectiva" de la cooperación y la ayuda humanitaria españolas.
Ha resaltado que, más allá de cómo se gestione y articule, la cooperación tiene algo que ella ha estado viendo en estos últimos años y que es la profesionalidad, el rigor y cariño con el que los cooperantes españoles acompañan y ayudan a quienes lo están pasando mal.
"La sociedad española es muy consciente de ello y os lo agradece", ha asegurado la reina.
España va a hacer una contribución de 300.000 euros
En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Exteriores, quien ha valorado la amplia experiencia de los voluntarios que van a trasladar "la solidaridad del pueblo español al pueblo hermano de Venezuela" en una circunstancias "tan dramáticas".
Albares ha señalado que España va a hacer una nueva contribución de 300.000 euros para trasladar material de refugio a la zona de la zona de esta "enorme tragedia".
Además de la reina y el ministro, han acudido al aeropuerto a despedir al equipo START representantes de las organizaciones no gubernamentales Médicos del Mundo, Save the Children y World Central Kitchen, así como el director saliente de la AECID, Anton Leis, sustituido este martes por la diplomática Vitoria Tur Gómez. Leis ha sido designado Alto Comisionado Adjunto para Operaciones de ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.