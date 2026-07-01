Albares confirma que hay 26 españoles muertos y 150 desaparecidos en el terremoto de Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este miércoles que el número de ciudadanos españoles fallecidos a causa del doble terremoto en Venezuela ha ascendido a 26. Asimismo, el balance provisional de afectados de nacionalidad española incluye a 150 personas que permanecen desaparecidas y a otras 11 que se encuentran actualmente atrapadas bajo los escombros provocados por el seísmo.

Estas declaraciones se han realizado a primera hora de la mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hasta allí se ha desplazado el ministro junto a la reina Letizia para despedir formalmente al equipo médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el cual viaja a Venezuela con el objetivo de sumarse a los rescatistas españoles que ya trabajan en la zona afectada.

Además, ha informado de que este miércoles llegará a España un nuevo vuelo de repatriación con 130 pasajeros, 92 de ellos españoles y el resto ciudadanos venezolanos y de otros países europeos.

La reina Letizia se ha despedido del contigente sanitario Durante el encuentro, la reina Letizia ha querido transmitir su apoyo directo a los integrantes del contingente sanitario, deseándoles que la misión se desarrolle de la mejor manera posible a pesar de la dureza y las dificultades que van a encontrar sobre el terreno. Además, ha aprovechado la ocasión para poner en valor la respuesta rápida y efectiva que siempre ofrecen la cooperación y la ayuda humanitaria de España ante este tipo de catástrofes. La reina les ha deseado que les vaya "lo mejor posible teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables" y ha destacado la respuesta "efectiva" de la cooperación y la ayuda humanitaria españolas. Ha resaltado que, más allá de cómo se gestione y articule, la cooperación tiene algo que ella ha estado viendo en estos últimos años y que es la profesionalidad, el rigor y cariño con el que los cooperantes españoles acompañan y ayudan a quienes lo están pasando mal. "La sociedad española es muy consciente de ello y os lo agradece", ha asegurado la reina.