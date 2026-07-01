Venezuela no descansa para encontrar a los desaparecidos bajo los escombros una semana después del doble terremoto

Cae la noche y una excavadora retira los restos de dos torres desplomadas del edificio Petunia, en el barrio de Altamira de Caracas, tras los terremotos de hace una semana en Venezuela, que han dejado más de 1.900 muertos y 10.500 heridos. Un precinto de color amarillo y una fila de voluntarios cierra el acceso a la calle, que aun así bulle de actividad con vecinos que han bajado de sus casas a ver las tareas de desescombro, equipos médicos que atienden a personas con crisis de ansiedad y efectivos de la protección civil que llevan a cabo las tareas de rescate.

Pese a que este miércoles se cumplen siete días de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, ni Caracas ni La Guaira, las dos zonas más afectadas, duermen en su afán por encontrar a posibles supervivientes y recuperar los cuerpos de los fallecidos.

Maribel y Eduardo son dos miembros de la Protección Civil que están esperando a que la excavadora retire parte de los escombros para luego ir ellos con palitos o sus propias manos para ver dónde hay muertos para sacarlos.

"Aquí se presume que todavía hay fallecidos. Hace como media hora sacamos una víctima, una mujer", dice esta agente con 17 años de experiencia.

Todavía quedan fallecidos debajo del edificio Petunia El primero de los terremotos se produjo a las 18.04 hora local y 39 segundos después se registró el segundo. Dos horas más tarde, Maribel y Eduardo estaban desplegados en el edificio Petunia, de donde lograron extraer con vida a varias personas. Ahora, han pasado muchos días y es complicado que haya supervivientes, pero nunca se sabe. De lo que se muestra convencida Maribel es de que todavía quedan personas atrapadas sin vida. "Estamos trabajando en sacarlas, aquí se trabaja día y noche", afirma esta veterana, a lo que Eduardo remarca diciendo "las 24 horas". La carrera contrarreloj entre los escombros: los equipos de rescate apuran las horas decisivas en Venezuela Ellos, de hecho, han permanecido casi todo el tiempo sobre el terreno. Maribel únicamente se fue el sábado a casa para luego volver el domingo temprano. El resto del tiempo que ha estado allí ha dormido en los vehículos de la Protección Civil cuando ha podido. Eso sí, "los vecinos se han volcado, nos han traído agua y alimentos", apunta Eduardo. Enfrente de donde ellos esperan a que la excavadora termine su trabajo para entrar en acción, hay un centro médico de campaña, donde se atiende a los familiares de las víctimas, residentes en la zona y a los propios rescatistas si necesitan refrescarse los ojos, hacerse un lavado nasal o algún tipo de atención. Sentada en un rincón hay una mujer que llora desconsolada tras haber perdido a un ser querido, que es atendida por los voluntarios. Un soldado se acerca y se emociona al verla en ese estado. Al final los voluntarios también acaban llorando, son jornadas muy duras para un país golpeado por la tragedia. En el centro sanitario, Andrea Galarraga, directora de sostenibilidad de Venemergencia, una empresa dedicada al sector salud, se dedica a repartir mascarillas a todo aquel que no las lleva para protegerse del polvo que levanta la excavadora y de los posibles gases que puedan emanar de los escombros.

Guardias de 24 horas en el centro sanitario de campaña Ellos llevan allí desde el primer día haciendo guardias de 24 horas: "De hecho, esta noche yo también me voy a quedar, porque siempre tenemos a alguien civil que se encarga de llevar todo el registro procedimental para que los médicos y paramédicos puedan dedicarse a atender a las personas", indica a RTVE Noticias. Galarraga mira a su alrededor y explica que no son solo ellos quienes están colaborando, sino que "todavía la gente sigue llegando con medicamentos, con comida, agua, lo que sea". En ese momento se le quiebra la voz. "Está siendo súper emocionante porque aquí está lo mejor de los locales y los extranjeros, hay rescatistas mexicanos que vienen y pasan ocho horas entre los escombros, todo el mundo está volcado y es algo que genera muchísima ilusión". Durante esta última semana, Venezuela apenas ha tenido tiempo de llorar a sus muertos ante la tarea ingente de encontrar a los desaparecidos y potenciales supervivientes. En el edificio Don Pepe, en el barrio de Bello Campo, donde cinco personas perecieron por el colapso de la mitad del inmueble, los vecinos se reúnen al caer el sol en la calle para participar en una vigilia dirigida por el padre Nelson Molina. Es la primera noche que no hay labores de búsqueda tras recuperar el último cuerpo atrapado en el amasijo de ladrillos, hierros y partes de la estructura del edificio. El desescombrado será para más adelante, porque la mitad del inmueble que se derrumbó da a un callejón muy estrecho donde no caben vehículos grandes. El párroco de esta comunidad pronuncia palabras de consuelo para los presentes y recuerda la importancia de la oración en estos momentos. Juntos rezan por "esta pérdida irreparable". En declaraciones a RTVE Noticias, el padre Nelson se muestra admirado por la "generosidad desbordada" que se está viendo en Caracas y en la Guaira: "O sea, no hay ni una persona que no se te acerque para ponerse a disposición. Es algo increíble lo que estamos viendo. Todos quieren hacer algo, todos quieren ser parte de la ayuda", medita.