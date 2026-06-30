El número de muertos por los terremotos en Venezuela se eleva a 1.943 mientras se acorta el tiempo para los rescates

El número de fallecidos en los dos terremotos que sufrió Venezuela el pasado 24 de junio se eleva ya a 1.943, y la de heridos a 10.571, según el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Jorge Rodríguez. Un total de 6.461 personas han sido rescatadas.

Además, 855 edificios sufrieron daños, de los cuales 189 "colapsaron de forma total".

"Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros", ha declarado Jorge Rodríguez en la televisión estatal.

Dos terremotos consecutivos, de magnitud 7,2 y 7,5, golpearon hace una semana Venezuela. Las zonas más afectadas fueron el área de la capital, Caracas, y el estado de La Guaira, en la costa caribeña. Desde entonces se han registrado 689 réplicas, una de ellas de magnitud 4,6. La ONU estima que 6,76 millones de personas se han visto afectadas.

El tiempo se agota para encontrar supervivientes Los intentos de rescatar personas con vida continúan este martes en Venezuela, cuando se cumplen seis días desde el doble terremoto. Más de 3.300 rescatistas enviados desde 27 países y coordinados por la ONU apoyan en las labores de búsqueda, informa Efe. Sin embargo, cada hora que pasa es menos probable encontrar a supervivientes con vida. "La esperanza nunca se pierde. Sabemos que a partir de las 72 horas descienden las probabilidades de encontrar gente con vida, pero se sigue encontrando gente, hay que seguir", ha declarado a Efe Alberto Vázquez, brigada de la Unidad Militar de Emergencias (UME), desplegada en Venezuela desde el día 26. Al paso del tiempo se suma la carencia de medios. Susana Arroyo, portavoz internacional de Cruz Roja, ha explicado al Canal 24 Horas desde Venezuela que "los recursos humanos que hay en este momento están desbordados". ““ El sistema sanitario venezolano, que ya estaba en crisis, está desbordado. Los hospitales que han logrado mantenerse en pie están completamente sobrepasados. Por eso, autoridades y empresas privadas han creado centros médicos improvisados en plena calle, para tratar de desahogar el sistema de salud. Aún así, sigue habiendo hechos esperanzadores: rescatistas de Jordania han rescatado con vida a un niño de tres años en la madrugada de este martes en un edificio de Los Corales, en La Guaira. La jefa de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en Venezuela, Vanessa May, ha informado a RNE que se ha ampliado el plazo para las operaciones de búsqueda y rescate de supervivientes. "Van a continuar hoy y mañana [por el martes y el miércoles]", ha asegurado.