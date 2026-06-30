Terremoto en Venezuela, última hora de los rescates en directo hoy: Delcy Rodríguez promete nuevas viviendas antes de que finalice el año
- Los dos terremotos del 24 de junio han dejado ya al menos 1.719 fallecidos y 5.034 heridos
Las tareas de rescate continúan contrarreloj este mates tras el doblete sísmico que asoló el Caribe y el centro de Venezuela el pasado miércoles y que ha dejado al menos 1.719 fallecidos y 5.034 heridos, mientras la ONU estima que 6,76 millones de personas se han visto afectadas. Las zonas más afectadas por los seísmos han sido los estados de La Guaira y Caracas.
Los venezolanos critican la insuficiencia de medios gubernamentales mientras los equipos de rescate internacionales se afanan en buscar supervivientes y recuperar cadáveres entre los escombros.
El Ministerio de Exteriores español ha informado de que hay al menos 17 españoles fallecidos y otros 138 que no han sido todavía localizados, además de 12 localizados bajo los escombros.
Terremoto en Venezuela, última hora de los rescates
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Socorristas de hasta 30 países están ya ayudando en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado que las labores de rescate continúan en las zonas afectadas por los sismos del pasado 24 de junio, con la participación de brigadas de 30 países que se han sumado a las tareas humanitarias.
"Hoy llegó otra brigada desde Vietnam y llegaron también socorristas de nuestra hermana Cuba. Seguimos sumando ya 30 países, que se encuentran en Venezuela en una labor loable para salvar vidas", ha afirmado.
Rodríguez ha destacado que los rescates exitosos llenan de emoción y esperanza a los familiares de las víctimas y a todo el pueblo venezolano, que es testigo de la labor incansable de los rescatistas nacionales y de las brigadas internacionales. “Los equipos están desplegados en La Guaira, Miranda y Caracas, donde un grupo de expertos, ingenieros y arquitectos verifican la habitabilidad de las viviendas impactadas por los terremotos”, ha dicho.
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Naciones Unidas amplía la asistencia en Venezuela
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha asegurado que el sistema de las Naciones Unidas está ampliando la asistencia humanitaria y "no escatimará esfuerzos para apoyar a quienes lo necesitan".
"Las escenas de devastación en Venezuela son verdaderamente desgarradoras. Extiendo mi plena solidaridad con todas las personas afectadas y con el pueblo venezolano", ha escrito Guterres en X.
"Dado que las necesidades evolucionan rápidamente, el acceso a la asistencia humanitaria urgente será crucial", ha enfatizado.
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El Gobierno venezolano reparte 7.237.000 kilos de alimentos y 22.478 bolsas de alimentos de forma directa
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha explicado que un total de 7.237.000 kilos de alimentos han sido distribuidos en todo el territorio nacional y 22.478 bolsas de comida han sido entregadas de forma directa a las familias afectadas por la emergencia sísmica, según el balance oficial presentado este lunes 29 de junio, destacando que este despliegue forma parte de los puentes humanitarios activados por el Ejecutivo nacional para garantizar el derecho a la alimentación de las poblaciones en situación de vulnerabilidad extrema.
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Delcy Rodríguez promete nuevas viviendas antes de que finalice el año
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha prometido que antes de que finalice el año habrá nuevas viviendas para aquellos que hayan perdido sus hogares por los terremotos.
"El Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible, hay miles de soluciones antes de que finalice el año", ha señalado Rodríguez en la instalación del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y la Planificación de Construcción de Viviendas transmitido por el canal estatal VTV.
La mandataria ha dicho que también están en reuniones con expertos y organismos internacionales que están brindando opciones de soluciones habitacionales inmediatas
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Más de 100 familias damnificadas por las lluvias en una región en el oeste de Venezuela
Más de 100 familias han resultado damnificadas por las fuertes lluvias recientes en el estado venezolano de Portuguesa (oeste), en un momento en que el país enfrenta un estado de emergencia debido a los terremotos del pasado miércoles que causaron, al menos, 1.719 muertes, informaron este lunes las autoridades.
El alcalde del municipio Monseñor José Vicente de Unda, Edwar Giménez, dio la cifra en un video publicado en su cuenta de Instagram y aseguró que, de momento, no hay muertos. Se trata, dijo, de una "fuerte situación" que ha dejado varias comunidades afectadas, donde habitantes "perdieron todos sus enseres", por lo que pidió la ayuda de quien pueda colaborar con estas personas.
Un video publicado en Instagram por el gobernador de Portuguesa, el chavista Primitivo Cedeño, muestra el momento del colapso de una vivienda construida al borde de un río, así como inundaciones y varias calles cubiertas de barro en Chabasquén, capital del municipio Monseñor José Vicente de Unda (Efe).
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María Corina acusa al Gobierno venezolano de "bloquear" su regreso: "Estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer para encontrarnos allá"
La opositora María Corina Machado ha asegurado que el Gobierno de Venezuela ha "cerrado" el espacio aéreo del país para "intentar impedir" su regreso desde la Ciudad de Panamá.
"Quiero volver a Venezuela para acompañarlos en estas horas desgarradoras, quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo", ha dicho en un vídeo en redes sociales. Asegura, además, que "el régimen intenta bloquear su regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar".
"Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad", ha dicho tras acusar al Gobierno de bloquear también a los periodistas.
Pese a ello, ha asegurado que estará en Venezuela sin aportar más detalles de cómo regresará. "Estoy dispuesta a hacer lo que haya que hacer para encontrarnos allá", ha concluido de forma contundente.
“Venezolanos, sobre mi regreso a Venezuela: pic.twitter.com/UhSCsM3ovi“— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 29, 2026
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Buenas noches, hoy 30 de junio continuamos la narración minuto a minuto con la última hora de los rescates por los dos terremotos que han sacudido Venezuela con decenas de edificaciones derruidas. En este enlace pueden acceder a todo lo ocurrido ayer, 29 de junio