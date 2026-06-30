Terremoto en Venezuela, última hora de los rescates en directo hoy: Delcy Rodríguez promete nuevas viviendas antes de que finalice el año

Las tareas de rescate continúan contrarreloj este mates tras el doblete sísmico que asoló el Caribe y el centro de Venezuela el pasado miércoles y que ha dejado al menos 1.719 fallecidos y 5.034 heridos, mientras la ONU estima que 6,76 millones de personas se han visto afectadas. Las zonas más afectadas por los seísmos han sido los estados de La Guaira y Caracas.

Los venezolanos critican la insuficiencia de medios gubernamentales mientras los equipos de rescate internacionales se afanan en buscar supervivientes y recuperar cadáveres entre los escombros.

El Ministerio de Exteriores español ha informado de que hay al menos 17 españoles fallecidos y otros 138 que no han sido todavía localizados, además de 12 localizados bajo los escombros.