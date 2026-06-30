La Guaira, zona cero del doble desastre sísmico en Venezuela

Al igual que en el resto de Venezuela, era un día no laborable en el estado de La Guaira el pasado 24 de junio con motivo de la festividad por la Batalla de Carabobo, que conmemora la independencia del país y que coincide con la fiesta de San Juan Bautista. Las calles de las distintas parroquias civiles (divisiones territoriales) de La Guaira bullían de gente que había acudido a disfrutar de la costa caribeña, sus restaurantes y atracciones turísticas, cuando a las 18.04 hora local se produjo el primero de los dos terremotos, separados por apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente.

Como ejemplo, uno de los voluntarios que trabajan en las tareas de rescate en una de las zonas más impactadas en La Guaira, los Corales, explica a RTVE Noticias que en un restaurante próximo han encontrado numerosos cadáveres porque debía de estar lleno de comensales en el momento de los sismos.

Situada a unos 30 kilómetros de Caracas, La Guaira ha sido el estado más afectado por los seísmos junto con la capital, aunque este lugar no es ajeno a las catástrofes naturales, ya que su orografía, encajada entre el mar y las montañas, le hace vulnerable a desastres como los deslizamientos de tierra en una zona expuesta a actividad sísmica.

La Guaira sufrió en 1999 la mayor tragedia en dos siglos De hecho, no es la primera vez que este estado sufre un fenómeno de este tipo, ya que en él se produjo en 1999 lo que en Venezuela se conoce como la 'Tragedia de Vargas', en referencia al que fuera el nombre de La Guaira hasta 2019, y que es la mayor catástrofe natural ocurrida en Venezuela en dos siglos: tras días de lluvias torrenciales se produjeron inundaciones y deslaves que causaron miles de muertos. Se estima que entre 10.000 y 30.000 personas perdieron la vida en un desastre que puso a prueba al recién estrenado Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), como ahora los terremotos han puesto a examen el Ejecutivo de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. En aquel entonces las autoridades no pudieron recuperar los cuerpos de muchas de las víctimas enterrados bajo el lodo y los edificios, al igual que actualmente está siendo muy complicado encontrar supervivientes bajo los escombros y sacar los cadáveres de los fallecidos. Chávez aceptó la ayuda internacional para hacer frente a esa situación, mientras que Rodríguez también ha dado la bienvenida a la asistencia de otros países, entre la que figuran los más 2.600 rescatistas internacionales, entre ellos decenas de españoles, llegados al territorio venezolano. Tras la tragedia de 1999, La Guaira se recuperó y volvieron a reconstruirse edificios e infraestructuras. Es por eso que apenas hay inmuebles muy antiguos en la zona, donde se entremezclan casas de clase acomodada con otras más humildes. Entre las viviendas o lo que queda de ellas después de los terremotos, están los vestigios de lo que fue un enclave turístico por sus playas, a donde muchos caraqueños acudían los fines de semana y los festivos para disfrutar del mar, sus restaurantes, centros comerciales y parques de atracciones. Hay un estadio de béisbol, el Jorge Luis García Carniero, que está sirviendo de refugio para aquellas personas que han perdido sus casas y como centro de acopio de provisiones.