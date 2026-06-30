Machado acusa a Delcy Rodríguez de impedirle entrar en Venezuela: "Quieren bloquear mi regreso"

La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció anoche que el Gobierno de Delcy Rodríguez ha cerrado el espacio aéreo para impedir su regreso a Venezuela. Tras la catástrofe ocasionada por el doblete sísmico en el país centroamericano, la premio nobel de la paz anunció que había llegado "el momento" de volver, pero su anuncio tampoco gustó a los Estados Unidos, que desde enero tutela la transición de poder.

"Estoy en la ciudad de Panamá, desde donde tenía previsto viajar a Venezuela, pero el régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para intentar impedirlo", dijo la opositora en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que traslada su deseo de volver para ayudar a su pueblo. El 24 de junio, día en el que el doble terremoto sacudió el centro y norte del país, "se hizo inaplazable" su regreso, asegura Machado, que denuncia que el Gobierno "quiere bloquear" su regreso "y el de miles de compatriotas".

Machado mencionó que el régimen también "ha intentado bloquear la generosa tarea de miles y miles de ciudadanos que reparten comida y medicinas alrededor del país", así como el viaje de rescatistas internacionales y el trabajo de "periodistas que buscan la verdad". "Bloquear la información y manipularla en estas situaciones produce aún más víctimas. Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad", ha dicho la opositora, exiliada desde finales de 2025.

Por ahora, no hay información oficial sobre el presunto cierre del espacio aéreo venezolano, aunque sí se ha reducido la actividad tras verse afectados por los seísmos aeropuertos de la capital. Aún así, al final de su mensaje, Machado asegura que sí volverá a su país, aunque no especifica cuándo. "Estaré en Venezuela para ayudar a coordinar y estimular los esfuerzos ciudadanos en la emergencia y la reconstrucción. Estaré en Venezuela para llorar juntos nuestras pérdidas, rezar juntos abrazarnos, organizarnos", ha afirmado.

Los intentos frustrados de Machado Cuando la opositora anunció su regreso a Venezuela, un funcionario de la Casa Blanca expresó a Reuters el descontento de la Administración Trump. "Apoyamos su regreso a Venezuela, pero ¿tiene que ser 24 horas después de una catástrofe humanitaria masiva en la que el número de muertos sigue aumentando?", dijo la fuente. Asimismo, el Departamento de Estado de EE.UU. envió un breve comunicado a la misma agencia el lunes por la noche, en el que aseguró estar centrado "exclusivamente" en la respuesta a los seísmos en Venezuela, sin mencionar los planes de Machado. La operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro en enero hizo florecer ciertas expectativas entre la oposición venezolana. De hecho, María Corina Machado prometió volver tras al arresto del líder chavista, pero su regreso nunca llegó a efectuarse. Donald Trump mostró su apoyo a la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, y puso en duda la capacidad de Machado para tomar las riendas de Venezuela. "No tiene ni el respeto ni el apoyo dentro del país", dijo entonces el presidente estadounidense. Machado trató de calmar las aguas a mediados de enero, en una reunión con Trump en la Casa Blanca en la que le regaló la medalla del Nobel de la paz, con el que fue galardonada el pasado octubre. Trump llevaba meses defendiendo que era él quien merecía ese premio y, tras ese encuentro, abrió la puerta a "involucrar" de alguna manera a la líder opositora en le futuro de Venezuela, pero su papel todavía no está claro. De hecho, hace unos días Washington incluyó en las conversaciones sobre la transición democrática a la opositora venezolana Dinorah Figuera, que ya se ha reunido con autoridades estadounidenses y con el presidente de la Asamblea Nacional venezolana Jorge Rodríguez. Figuera, sin embargo, ha insistido en que ella no sustituye a Machado, a quien ha defendido como líder de la oposición, aunque reconoce haber tenido "diferencias" con ella.