El número de muertos por los terremotos de Venezuela asciende ya a 2.295
- Delcy Rodríguez declara duelo nacional durante siete días a partir de este miércoles
- Continúan las labores de rescate en Caracas y La Guaira
El número de muertos por los dos terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio asciende ya a 2.295, según Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha declarado duelo nacional durante siete días a partir de este miércoles a las 18:00 hora local , cuando se cumple una semana del doble terremoto.
Siete días de luto nacional
"En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 6:00 pm de hoy", ha declarado este miércoles la presidenta encargada (interina) de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un mensaje publicado en Telegram. "Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos", ha añadido.
Continúa la búsqueda
Pese a que ha transcurrido una semana, las labores de rescate y desescombro se prolongan día y noche en Caracas y el estado de La Guaira, las zonas más afectadas, según informa desde Venezuela la enviada especial de RTVE Noticias, Susana Samhan.
En la zona del desastre hay 3.660 rescatistas extranjeros, entre ellos españoles; 148 perros; 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, según el Gobierno. Además, 15.467 personas se han registrado como voluntarias en labores de rescate.
Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española salió este miércoles hacia Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.
Dos terremotos consecutivos, de magnitud 7,2 y 7,5, golpearon hace una semana Venezuela. Las zonas más afectadas fueron el área de la capital, Caracas, y el estado de La Guaira, en la costa caribeña. Desde entonces se han registrado 689 réplicas, una de ellas de magnitud 4,6.
Los daños económicos estimados ascienden a 6.700 millones de dólares, según una evaluación preliminar del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).