El número de muertos por los terremotos de Venezuela asciende ya a 2.295

El número de muertos por los dos terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio asciende ya a 2.295, según Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha declarado duelo nacional durante siete días a partir de este miércoles a las 18:00 hora local , cuando se cumple una semana del doble terremoto.

Siete días de luto nacional "En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 6:00 pm de hoy", ha declarado este miércoles la presidenta encargada (interina) de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un mensaje publicado en Telegram. "Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos", ha añadido. Mensaje de Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en Telegram Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en Telegram