Se elevan a 27 los españoles muertos en los terremotos en Venezuela, mientras que 137 siguen desparecidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha elevado este jueves a 27, uno más que el día anterior, los españoles muertos por los terremotos en Venezuela. En cuanto a los desparecidos, se han reducido de 150 a 137, aunque se mantiene en once los que se encuentran bajo los escombros.

Fuentes del departamento liderado por José Manuel Albares han insistido en que Exteriores mantiene abiertas "todas las líneas de emergencia consular", que se pueden consultar en la redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, y ha pedido a los españoles en Venezuela "que las utilicen".

Hasta el momento, según las autoridades venezolanas, hay cerca de 2.300 fallecidos y más de 11.000 los heridos por los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter registrados hace una semana en la costa venezolana. El epicentro ha estado cerca de localidades de Morón y Yumare, en los estados Carabobo y Yaracuy, al oeste de Caracas, pero los sismos se sintieron en gran parte del país, incluyendo el área metropolitana de Caracas, La Guaira, Aragua, Carabobo, Miranda y Falcón.

Más de 130 personas serán evacuadas a España Exteriores ha anunciado, asimismo, que este miércoles 131 personas serán evacuadas en un vuelo de Iberia a Venezuela. De ellos, han explicado fuentes del departamento, 96 son españoles y 24 venezolanos. Además, hay nacionales de Francia (3), Países Bajos (1), Irlanda (3); Portugal (3) y Rumanía (1). Con este vuelo, han sido evacuadas a España "un total de 312 personas, de las cuales 244 son españolas y 68 de otras doce nacionalidades”