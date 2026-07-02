Rescatan a un superviviente de los terremotos en Venezuela tras ocho días bajo los escombros

en 11.000. Como le decimos, esta es La Guaira, la

zona cero, la zona más devastada, es un área costera

turística que ha quedado reducida a escombros.

Ahí ha estado una de las enviadas especiales de

TV a Venezuela, Susana Samhan.

Usted ha conocido

historias humanas de primera mano, historias de esperanza, pero también un

profundo dolor

Sí, hola, buenas tardes.

Efectivamente, al final hay

muchísimos muertos, muchos heridos, pero al final son personas que tienen

nombre

Yo he tenido la oportunidad de estar casi a diario en la zona de la Guaira

y,

cuando uno entra al final se acaba encontrando con todo tipo de

dramas personales, como por ejemplo el caso de una niña, Valeria, que

consiguió…

comunicarse con dos voluntarios que estaban buscando a

posibles víctimas o personas vivas, y los voluntarios, que se llaman Carlos y

Diego,

estaban empeñados en encontrarla porque ellos habían escuchado unos toquecitos

que venían

desde la parte de abajo de un edificio, comenzaron a pitar unos silbatos y

a llamar y escucharon la vocecilla de la niña que pedía auxilio

Diego me contó que le preguntaron, ¿cómo te llamas?

Y la niña respondió, Valeria

desde entonces carlos y diego han estado obsesionados por lograrla sacar

con

vida. Allí se acercaron también rescatistas

alemanes con sondas

y con micrófonos, pero finalmente la verdad es que los sonidos

desaparecieron. Aun así, por ejemplo, Carlos ha

conseguido colarse por el agujero

donde habían escuchado a la niña, pero de manera infructuosa, y la verdad

es que conforme pasan más las horas y los días es mucho más complicado

encontrarla

con vida aunque eso sí que es cierto que los voluntarios insisten en que no

pierden la esperanza

de encontrar a personas todavía con vida en la zona

Es verdad que ha pasado una semana, pero todavía se piensa, se cree y de

hecho estamos viendo

que están sacando a personas que están sepultadas cada vez menos.

Me llama la atención..

también ese esfuerzo por parte de los rescatistas que no ceden en ningún

momento ante la

más mínima posibilidad de encontrar a una persona.

Nos has contado una historia muy triste, pero has vivido

historias también de gente rescatada viva?

Sí, efectivamente

También hay historias de gente que ha conseguido salir viva de debajo de los

escombros

Está también el caso, que tuve la oportunidad de hablar con su madre, con

la niña,

con Sofía, una niña con una discapacidad psíquica

que estuvo enterrada viva durante tres días bajo los escombros de su casa.

Su madre,

cuando ocurrió el terremoto, estaba trabajando.

Ella trabaja en una pescada

pescadería y fue avisada por familiares, por amigos, de que su casa

se

había caído. Desde entonces, la madre no paró de ir

a diario

a tratar de excavar con sus propias manos para intentar sacar a su

hija, también con la ayuda de voluntarios y de rescatistas, hasta que

al final la encontraron

Yo a ellas las conocí en un centro de acogida, estaban con..

otros familiares que han perdido sus casas

y fue un momento muy bonito porque ellas no paraban de mirársela una a la

otra

Sofía es una niña muy tímida, pero miraba a su madre con una ternura y un

orgullo y su madre me decía que a partir de ahora no se va a separar

nunca de su hija

Susana, es verdad que ante una desgracia así, lo de menos es la

nacionalidad, son personas pasando

por un trance horroroso, pero por mirar un poco hacia nosotros, hay españoles y

hay víctimas, 27,

hay muchos desaparecidos.

¿Has tenido la oportunidad brevemente, porque estamos ya prácticamente fuera

de tiempo, de hablar con algunos de los

que

supervivientes españoles?

Sí, efectivamente. Tuve la oportunidad de hablar con

Miquel,

quedó completamente sepultado también bajo su casa.

Estuvo como dos o tres horas hasta que un

vecino lo sacó de allí.

Y él ahora mismo, él es ingeniero civil y está deseando recuperarse

del todo, porque sí que es cierto que tiene algún problema para andar, para

volver a la zona cero del terremoto y ayudar

en la reconstrucción.

Y luego también está la historia de la familia Quintero Boza, que tiene

tres niños entre los ocho y los quince años, que ellos básicamente estaban en

la zona

cero del terremoto, todas las casas se cayeron menos la suya.

Y por fortuna pues ahora están sanos y salvos

aquí en Caracas, quedándose en la hermandad gallega, que es como el punto

de referencia de los españoles aquí en la capital

Pues muchísimas gracias Susana por contando esas historias que

conmueven algunas con final feliz, que vamos a agarrarnos a eso dentro de la

desesperación

Muchas gracias. Gracias a vosotros.