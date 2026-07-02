Rescatan a un superviviente de los terremotos en Venezuela tras ocho días bajo los escombros
- Los trabajos para rescatar a Hernán Gil se ha prolongado durante casi 72 horas
- Quedó atrapado en la garita de vigilancia de un edificio derrumbado en La Guaira
Un superviviente de los terremotos del 24 de junio en Venezuela ha sido rescatado en la mañana de este jueves tras ocho días bajo los escombros. Hernán Gil, de 43 años, había quedado atrapado en la garita de vigilancia de un edificio que se derrumbó en la localidad de Catia La Mar, en el estado de La Guaira.
La operación de salvamento ha durado casi 72 horas y en ella han participado 100 rescatistas, entre ellos chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños. Los rescatistas han estado en constante comunicación con Hernán, hidratándole y dándole medicación.
El primer contacto con Gil por parte de equipos de salvamento se produjo el pasado domingo. El vigilante se encontraba en "un paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima", ha explicado a Efe un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica.
Según voluntarios de la Cruz Roja venezolana, Gil pudo sobrevivir gracias a la garita, que le sirvió de protección. Su esposa, Gusbimar González, ha estado frente al edificio desplomado desde el pasado jueves.
Los equipos de rescate de una treintena de países que han llegado a Venezuela no pierden la esperanza, aunque cada vez es menos probable encontrar a personas con vida bajo los escombros.
en 11.000. Como le decimos, esta es La Guaira, la
zona cero, la zona más devastada, es un área costera
turística que ha quedado reducida a escombros.
Ahí ha estado una de las enviadas especiales de
TV a Venezuela, Susana Samhan.
Usted ha conocido
historias humanas de primera mano, historias de esperanza, pero también un
profundo dolor
Sí, hola, buenas tardes.
Efectivamente, al final hay
muchísimos muertos, muchos heridos, pero al final son personas que tienen
nombre
Yo he tenido la oportunidad de estar casi a diario en la zona de la Guaira
y,
cuando uno entra al final se acaba encontrando con todo tipo de
dramas personales, como por ejemplo el caso de una niña, Valeria, que
consiguió…
comunicarse con dos voluntarios que estaban buscando a
posibles víctimas o personas vivas, y los voluntarios, que se llaman Carlos y
Diego,
estaban empeñados en encontrarla porque ellos habían escuchado unos toquecitos
que venían
desde la parte de abajo de un edificio, comenzaron a pitar unos silbatos y
a llamar y escucharon la vocecilla de la niña que pedía auxilio
Diego me contó que le preguntaron, ¿cómo te llamas?
Y la niña respondió, Valeria
desde entonces carlos y diego han estado obsesionados por lograrla sacar
con
vida. Allí se acercaron también rescatistas
alemanes con sondas
y con micrófonos, pero finalmente la verdad es que los sonidos
desaparecieron. Aun así, por ejemplo, Carlos ha
conseguido colarse por el agujero
donde habían escuchado a la niña, pero de manera infructuosa, y la verdad
es que conforme pasan más las horas y los días es mucho más complicado
encontrarla
con vida aunque eso sí que es cierto que los voluntarios insisten en que no
pierden la esperanza
de encontrar a personas todavía con vida en la zona
Es verdad que ha pasado una semana, pero todavía se piensa, se cree y de
hecho estamos viendo
que están sacando a personas que están sepultadas cada vez menos.
Me llama la atención..
también ese esfuerzo por parte de los rescatistas que no ceden en ningún
momento ante la
más mínima posibilidad de encontrar a una persona.
Nos has contado una historia muy triste, pero has vivido
historias también de gente rescatada viva?
Sí, efectivamente
También hay historias de gente que ha conseguido salir viva de debajo de los
escombros
Está también el caso, que tuve la oportunidad de hablar con su madre, con
la niña,
con Sofía, una niña con una discapacidad psíquica
que estuvo enterrada viva durante tres días bajo los escombros de su casa.
Su madre,
cuando ocurrió el terremoto, estaba trabajando.
Ella trabaja en una pescada
pescadería y fue avisada por familiares, por amigos, de que su casa
se
había caído. Desde entonces, la madre no paró de ir
a diario
a tratar de excavar con sus propias manos para intentar sacar a su
hija, también con la ayuda de voluntarios y de rescatistas, hasta que
al final la encontraron
Yo a ellas las conocí en un centro de acogida, estaban con..
otros familiares que han perdido sus casas
y fue un momento muy bonito porque ellas no paraban de mirársela una a la
otra
Sofía es una niña muy tímida, pero miraba a su madre con una ternura y un
orgullo y su madre me decía que a partir de ahora no se va a separar
nunca de su hija
Susana, es verdad que ante una desgracia así, lo de menos es la
nacionalidad, son personas pasando
por un trance horroroso, pero por mirar un poco hacia nosotros, hay españoles y
hay víctimas, 27,
hay muchos desaparecidos.
¿Has tenido la oportunidad brevemente, porque estamos ya prácticamente fuera
de tiempo, de hablar con algunos de los
que
supervivientes españoles?
Sí, efectivamente. Tuve la oportunidad de hablar con
Miquel,
quedó completamente sepultado también bajo su casa.
Estuvo como dos o tres horas hasta que un
vecino lo sacó de allí.
Y él ahora mismo, él es ingeniero civil y está deseando recuperarse
del todo, porque sí que es cierto que tiene algún problema para andar, para
volver a la zona cero del terremoto y ayudar
en la reconstrucción.
Y luego también está la historia de la familia Quintero Boza, que tiene
tres niños entre los ocho y los quince años, que ellos básicamente estaban en
la zona
cero del terremoto, todas las casas se cayeron menos la suya.
Y por fortuna pues ahora están sanos y salvos
aquí en Caracas, quedándose en la hermandad gallega, que es como el punto
de referencia de los españoles aquí en la capital
Pues muchísimas gracias Susana por contando esas historias que
conmueven algunas con final feliz, que vamos a agarrarnos a eso dentro de la
desesperación
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Dos terremotos consecutivos, de magnitud 7,2 y 7,5, golpearon hace una semana Venezuela. Las zonas más afectadas fueron el área de la capital, Caracas, y el estado de La Guaira, en la costa caribeña. El número de muertos asciende ya a 2.295 y el de heridos a 11.267. En total son 12.841 las personas damnificadas.
Los daños económicos estimados ascienden a 6.700 millones de dólares, según una evaluación preliminar del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).