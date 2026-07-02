Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Rescatan a un superviviente de los terremotos en Venezuela tras ocho días bajo los escombros

  • Los trabajos para rescatar a Hernán Gil se ha prolongado durante casi 72 horas
  • Quedó atrapado en la garita de vigilancia de un edificio derrumbado en La Guaira
Para todos los públicos Rescatan a un superviviente de los terremotos en Venezuela tras ocho días bajo los escombros | Ver ahora
Rescatan a un superviviente de los terremotos en Venezuela tras ocho días bajo los escombros
RTVE.es/Agencias

Un superviviente de los terremotos del 24 de junio en Venezuela ha sido rescatado en la mañana de este jueves tras ocho días bajo los escombros. Hernán Gil, de 43 años, había quedado atrapado en la garita de vigilancia de un edificio que se derrumbó en la localidad de Catia La Mar, en el estado de La Guaira.

La operación de salvamento ha durado casi 72 horas y en ella han participado 100 rescatistas, entre ellos chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños. Los rescatistas han estado en constante comunicación con Hernán, hidratándole y dándole medicación.

Hernán Gil, atrapado bajo los escombros durante la operación de rescate en Catia La Mar, Venezuela

Imagen de un vídeo de los Bomberos de Chile que muestra a Hernán Gil atrapado bajo los escombros, antes de su rescate. Afp Photo / cedida por Bomberos de Chile

El primer contacto con Gil por parte de equipos de salvamento se produjo el pasado domingo. El vigilante se encontraba en "un paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima", ha explicado a Efe un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica.

Venezuela: rescatan a Hernán Gil tras ocho días atrapado

Un equipo internacional de 100 rescatistas se han turnado para liberar a Hernán Gil, que quedó atrapado en la garita en el edificio en el que trabajaba de vigilante en Catia La Mar, en La Guaira, Venezuela. Federico PARRA / AFP

Según voluntarios de la Cruz Roja venezolana, Gil pudo sobrevivir gracias a la garita, que le sirvió de protección. Su esposa, Gusbimar González, ha estado frente al edificio desplomado desde el pasado jueves.

Los equipos de rescate de una treintena de países que han llegado a Venezuela no pierden la esperanza, aunque cada vez es menos probable encontrar a personas con vida bajo los escombros.

Para todos los públicos Susana Samhan: "Los rescatistas no pierden la esperanza de encontrar a personas con vida" - Informativo 24h | Ver
Transcripción completa

en 11.000. Como le decimos, esta es La Guaira, la

zona cero, la zona más devastada, es un área costera

turística que ha quedado reducida a escombros.

Ahí ha estado una de las enviadas especiales de

TV a Venezuela, Susana Samhan.

Usted ha conocido

historias humanas de primera mano, historias de esperanza, pero también un

profundo dolor

Sí, hola, buenas tardes.

Efectivamente, al final hay

muchísimos muertos, muchos heridos, pero al final son personas que tienen

nombre

Yo he tenido la oportunidad de estar casi a diario en la zona de la Guaira

y,

cuando uno entra al final se acaba encontrando con todo tipo de

dramas personales, como por ejemplo el caso de una niña, Valeria, que

consiguió…

comunicarse con dos voluntarios que estaban buscando a

posibles víctimas o personas vivas, y los voluntarios, que se llaman Carlos y

Diego,

estaban empeñados en encontrarla porque ellos habían escuchado unos toquecitos

que venían

desde la parte de abajo de un edificio, comenzaron a pitar unos silbatos y

a llamar y escucharon la vocecilla de la niña que pedía auxilio

Diego me contó que le preguntaron, ¿cómo te llamas?

Y la niña respondió, Valeria

desde entonces carlos y diego han estado obsesionados por lograrla sacar

con

vida. Allí se acercaron también rescatistas

alemanes con sondas

y con micrófonos, pero finalmente la verdad es que los sonidos

desaparecieron. Aun así, por ejemplo, Carlos ha

conseguido colarse por el agujero

donde habían escuchado a la niña, pero de manera infructuosa, y la verdad

es que conforme pasan más las horas y los días es mucho más complicado

encontrarla

con vida aunque eso sí que es cierto que los voluntarios insisten en que no

pierden la esperanza

de encontrar a personas todavía con vida en la zona

Es verdad que ha pasado una semana, pero todavía se piensa, se cree y de

hecho estamos viendo

que están sacando a personas que están sepultadas cada vez menos.

Me llama la atención..

también ese esfuerzo por parte de los rescatistas que no ceden en ningún

momento ante la

más mínima posibilidad de encontrar a una persona.

Nos has contado una historia muy triste, pero has vivido

historias también de gente rescatada viva?

Sí, efectivamente

También hay historias de gente que ha conseguido salir viva de debajo de los

escombros

Está también el caso, que tuve la oportunidad de hablar con su madre, con

la niña,

con Sofía, una niña con una discapacidad psíquica

que estuvo enterrada viva durante tres días bajo los escombros de su casa.

Su madre,

cuando ocurrió el terremoto, estaba trabajando.

Ella trabaja en una pescada

pescadería y fue avisada por familiares, por amigos, de que su casa

se

había caído. Desde entonces, la madre no paró de ir

a diario

a tratar de excavar con sus propias manos para intentar sacar a su

hija, también con la ayuda de voluntarios y de rescatistas, hasta que

al final la encontraron

Yo a ellas las conocí en un centro de acogida, estaban con..

otros familiares que han perdido sus casas

y fue un momento muy bonito porque ellas no paraban de mirársela una a la

otra

Sofía es una niña muy tímida, pero miraba a su madre con una ternura y un

orgullo y su madre me decía que a partir de ahora no se va a separar

nunca de su hija

Susana, es verdad que ante una desgracia así, lo de menos es la

nacionalidad, son personas pasando

por un trance horroroso, pero por mirar un poco hacia nosotros, hay españoles y

hay víctimas, 27,

hay muchos desaparecidos.

¿Has tenido la oportunidad brevemente, porque estamos ya prácticamente fuera

de tiempo, de hablar con algunos de los

que

supervivientes españoles?

Sí, efectivamente. Tuve la oportunidad de hablar con

Miquel,

quedó completamente sepultado también bajo su casa.

Estuvo como dos o tres horas hasta que un

vecino lo sacó de allí.

Y él ahora mismo, él es ingeniero civil y está deseando recuperarse

del todo, porque sí que es cierto que tiene algún problema para andar, para

volver a la zona cero del terremoto y ayudar

en la reconstrucción.

Y luego también está la historia de la familia Quintero Boza, que tiene

tres niños entre los ocho y los quince años, que ellos básicamente estaban en

la zona

cero del terremoto, todas las casas se cayeron menos la suya.

Y por fortuna pues ahora están sanos y salvos

aquí en Caracas, quedándose en la hermandad gallega, que es como el punto

de referencia de los españoles aquí en la capital

Pues muchísimas gracias Susana por contando esas historias que

conmueven algunas con final feliz, que vamos a agarrarnos a eso dentro de la

desesperación

Muchas gracias. Gracias a vosotros.

Susana Samhan, enviada especial a Venezuela: "Los rescatistas no pierden la esperanza de encontrar a personas con vida"

Dos terremotos consecutivos, de magnitud 7,2 y 7,5, golpearon hace una semana Venezuela. Las zonas más afectadas fueron el área de la capital, Caracas, y el estado de La Guaira, en la costa caribeña. El número de muertos asciende ya a 2.295 y el de heridos a 11.267. En total son 12.841 las personas damnificadas.

Los daños económicos estimados ascienden a 6.700 millones de dólares, según una evaluación preliminar del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Es noticia: