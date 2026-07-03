Una transición tutelada por EE.UU. y un desastre humanitario que lo complica todo: seis meses sin Maduro en Venezuela

Hace seis meses la Casa Blanca anunció el éxito de una "operación extraordinaria" en suelo venezolano. El entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llevaba tiempo en la diana de Donald Trump y el 3 de enero fue capturado en una acción sin precedentes, acusado de "narcoterrorismo". Ahora el país afronta las consecuencias de un doble terremoto en plena reconfiguración del poder, encabezada por la antes vicepresidenta Delcy Rodríguez; aunque quien mueve los hilos es la Administración Trump, que ya adelantó su intención de "dirigir el país" hasta que se den las condiciones para una transición democrática. La tragedia, sin embargo, puede ralentizar ese proceso.

Nicolás Maduro sigue encarcelado en Brooklyn y ha testificado dos veces ante el juez. "Soy un prisionero de guerra", dijo en su primera comparecencia ante la Justicia, en la que se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan. La próxima cita está prevista para el 22 de julio. Mientras tanto, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, lideran un nuevo gobierno bajo la batuta de Washington, en el que los pesos pesados del madurismo han desaparecido de la primera línea y se han llevado a cabo medidas aperturistas.

Ahora, en mitad del caos desatado por los seísmos —que han causado al menos cerca de 2.000 muertes—, crecen las críticas por una respuesta gubernamental que algunos tachan de lenta e ineficaz y que evidencia la debilidad del Estado venezolano.

13.10 min Cinco Continentes - ¿ Y qué hay de Venezuela?

El régimen se reconfigura La captura de Maduro condujo a una reconfiguración del poder chavista. "El régimen en principio no ha cambiado, pero sí se ha observado un desplazamiento de las personas más cercanas y leales a Maduro, que han sido sustituidas por leales a los Rodríguez o a (el ministro de Interior y Justicia) Diosdado Cabello, en una repartición de poder que sigue presente", explica a RTVE Noticias la profesora de ciencia política de la Universidad Federal de Pelotas Dhayana Fernández-Matos. Entre las más sonadas, está la destitución del exministro de Defensa Padrino López, desplazado tras 11 años en el cargo. A su salida, le siguieron otros cambios en la estructura militar, aunque López no abandonó el gabinete: ahora ejerce como ministro de Agricultura, lo que es sin duda "una pérdida de poder" dentro del Ejecutivo. Rodríguez también reestructuró las carteras de Transporte, Trabajo o Energía Eléctrica; nombró a Paula Henao como ministra de Hidrocarburos y puso a Luis Villegas al frente de Industrias y Comercio. Delcy Rodríguez y la táctica de desmontar el régimen de Maduro desde dentro... bajo el cerco de EE.UU. Rodrigo García Melero También cesó al empresario Alex Saab, colaborador cercano de Maduro, y resonó la renuncia del exfiscal general Tarek William Saab, un histórico del chavismo que llevaba en el cargo desde 2017. Ahora bien, Fernández-Matos señala que "la práctica de reacomodar y mover a las personas afectas al régimen no ha cambiado" y subraya que no se ha abierto la puerta a figuras no afines al nuevo ala que dirige el régimen. De hecho, menciona que existieron "convocatorias públicas" para liderar la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo y que, pese a que otros candidatos presentaron sus credenciales, los elegidos fueron "afectos al régimen". "Ha habido un cambio de guardia que se ha ido apuntalando estos meses", señala a RTVE el profesor de La Trobe University Raúl Sánchez Urribarri, que menciona un "reemplazo de las élites maduristas por otras más afiliadas a lo que se conoce como 'Rodrigato', pero también "un reacomodo de fuerzas", como ocurre con Diosdado Cabello. Todo ello con la actuación de un eje externo: "una relación de cuasi tutelaje con la Administración Trump". Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, a su llegada a EE.UU. tras ser capturado XNY/Star Max XNY/Star Max/GC Images

La mano de Trump "Ahora más que nunca en Venezuela gobierna EE.UU.", dice la historiadora y analista política Margarita López Maya, que asegura que el desastre tras los seísmos pone en evidencia al Ejecutivo. "No tiene capacidad para gestionar una sociedad compleja y en crisis humanitaria. Si algo demuestra este terrible sismo es que no saben qué hacer; están entregados a las órdenes de Washington", sostiene. "Si la captura de Maduro y el fraude en los últimos comicios no sirvieron, creo que esto debe convencer de la necesidad urgente de un Gobierno que tenga legitimidad", añade. La mano de Trump lleva desde enero moviendo los hilos a su antojo y, aunque tendió la mano a los hermanos Rodríguez, su influencia es evidente. Estados Unidos insistió en que todos los presos políticos debían ser excarcelados, así que el Gobierno venezolano promulgó una Ley de amnistía en virtud de la cual han sido liberados cientos de ellos. Sin embargo, cinco meses después de su puesta en marcha, cerca de 400 siguen en prisión, según la ONG Foro Penal. Presos políticos en Venezuela conquistan la libertad y exigen que la amnistía llegue a todos: "Tenemos que vencer al miedo" Rodrigo García Melero Por otro lado, Washington utilizó la lucha contra el narcotráfico como coartada para capturar a Maduro, pero nunca ocultó su intención de controlar el petróleo del país con más reservas del mundo. Atendiendo a sus demandas, el Parlamento venezolano reformó una histórica ley de hidrocarburos con el objetivo de incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolífero y minero. Esto, sumado a la flexibilización de las sanciones ejercida por EE.UU., ha atraído a empresas de distintas partes del mundo, entre ellas la española Repsol, que ha reanudado sus operaciones allí. Ambas medidas responden "a la presión estadounidense", señala Fernández-Matos. "Venezuela se ha convertido en lo que algunos llaman un protectorado extractivista y otros una soberanía compartida", continúa la profesora, que subraya que "las decisiones políticas y macroeconómicas más importantes" responden a "orientaciones de EE.UU". Aunque el régimen pretende dar una imagen pública de "supuesta soberanía, lucha y resistencia, en la práctica se somete a las instrucciones de (el secretario de Estado de EE.UU.) Marco Rubio y Trump", ya que "esa es la única manera de sobrevivir en el poder".

Un cambio de modelo en una economía debilitada Sánchez-Urribarri señala que, aunque "el chavismo sigue en el poder con un proyecto autoritario", se perciben ciertos cambios. "Hay una disminución de la represión a civiles y un cambio en el posicionamiento del Gobierno frente a la disidencia política", señala. Coincide López Maya, que detecta "cierto alivio". "Nos sentimos algo más cómodos al hablar; algunos canales privados de señal abierta de televisión y radio invitan a personas que antes no invitaban, incluso aparece alguna noticia sobre María Corina Machado, y han llegado algunos políticos del exilio", relata. "Este gobierno empieza a consolidar una visión más desarrollista y ciertamente capitalista, lo que genera grandes contradicciones dentro del chavismo", apunta el profesor de La Trobe, que recuerda que durante décadas, EE.UU. ha sido el gran enemigo de la Revolución chavista y ahora ha pasado a ser su mayor aliado. "Y sucede igual con los cambios económicos. Hay una mezcla de descontento y desconcierto", explica Sánchez-Urribarri, que coincide con el resto de analistas en afirmar que el efecto de las nuevas medidas no ha producido todavía una mejora de las condiciones de vida de los venezolanos. La Venezuela que viene después de Maduro: ¿transición democrática o reconfiguración del poder? Diego Álvarez Patilla Venezuela lidia desde hace décadas con la tasa de inflación más alta del mundo y, aunque registró un descenso drástico en el mes de junio, los terremotos asestan un duro golpe a un país que arrastra una profunda crisis desde 2014. Según un sondeo difundido en mayo por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), más del 50% de su población vive en condiciones de "pobreza multidimensional". Los analistas mencionan la debilidad de las infraestructuras y los servicios del país, así como un sistema de prevención sísmica desmantelado. Recalcan que la zona a la que ha afectado el doble terremoto es una región que históricamente ha registrado actividad sísmica y que se debería haber invertido en prevención. Fernández-Matos asegura que el terremoto ha evidenciado "la desconfianza, prácticamente absoluta, hacia las instituciones públicas de la población", que se reflejó en la "organización espontánea de la sociedad civil" ante la ausencia del Estado. Delcy Rodríguez, a prueba: la presidenta interina de Venezuela traza nuevas alianzas en plena crisis por los terremotos Marta Rey Maté