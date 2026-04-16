Repsol retoma el control de sus operaciones en Venezuela y pacta aumentar su producción hasta triplicarla en tres años
- La compañía española ha firmado un acuerdo con el Gobierno venezolano de Delcy Rodríguez
- Asimismo, prevé incrementar su producción en el país latinoamericano un 50% en un año
Repsol ha firmado un acuerdo con el Gobierno de Venezuela y con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que le permitirá retomar el control de las operaciones e incrementar la producción de petróleo en Petroquiriquire (60% PDVSA y 40% Repsol), así como garantizar los mecanismos de pago y fortalecer el marco operativo de sus actividades en el país, bajo el Acuerdo Marco originalmente firmado en 2023, informa la compañía en una nota.
"Este acuerdo subraya el compromiso de Repsol con Venezuela, donde hemos operado ininterrumpidamente desde 1993. Contamos con los activos y las capacidades técnicas, operativas y humanas sobre el terreno para aumentar nuestra producción en el país", ha dicho el director general de Exploración y Producción en Repsol, Francisco Gea, tras la firma del contrato.
El proyecto se desarrollará bajo el liderazgo compartido de Repsol y PDVSA y conforme a los más altos estándares técnicos, operativos y de gobernanza, añade la compañía.
Triplicar la producción en tres años
La compañía española prevé aumentar su producción un 50% en un año y triplicarla en tres años, según ha anunciado el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. En el acuerdo marco, originalmente firmado en 2023 y posteriormente enmendado en 2024, se prevé el mecanismo para la ampliación de la duración de las concesiones del yacimiento de Petroquiriquire y se incorporaron los campos Tomoporo y La Ceiba.
La producción de petróleo de Repsol en Venezuela asciende actualmente a unos 45.000 barriles brutos al día, principalmente en Petroquiriquire.
El pasado mes de marzo, Repsol y la compañía italiana ENI firmaron otro acuerdo estratégico con las autoridades venezolanas y PDVSA para garantizar la sostenibilidad de la producción de gas natural durante todo 2026 en el activo Cardón IV (participada al 50% por las dos compañías) y reforzar la estabilidad a largo plazo de las operaciones.
El anuncio se produce bajo la presidencia de Delcy Rodríguez, que asumió el cargo con el beneplácito del presidente de EE.UU., Donald Trump. tras la captura en enero del líder chavista Nicolas Maduro, detenido en Nueva York, donde está siendo juzgado.
El pasado mes de febrero, el Gobierno de Trump aflojó la soga económica que prometió estrechar en torno al chavismo con un paso crítico que pasa por relajar las sanciones al petróleo venezolano y autorizar las operaciones comerciales bloqueadas hasta ahora. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, emitió entonces una licencia general a varias multinacionales para desplegar nuevas operaciones tanto con el gobierno venezolano como con PDVSA, la petrolera estatal.
Repsol, la primera petrolera española, así como a la estadounidense Chevron, y las europeas BP, Eni y Shell, pudieron entonces reanudar su actividad de petróleo y gas en el país sudamericano.