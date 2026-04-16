Repsol retoma el control de sus operaciones en Venezuela y pacta aumentar su producción hasta triplicarla en tres años

Repsol ha firmado un acuerdo con el Gobierno de Venezuela y con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que le permitirá retomar el control de las operaciones e incrementar la producción de petróleo en Petroquiriquire (60% PDVSA y 40% Repsol), así como garantizar los mecanismos de pago y fortalecer el marco operativo de sus actividades en el país, bajo el Acuerdo Marco originalmente firmado en 2023, informa la compañía en una nota.

"Este acuerdo subraya el compromiso de Repsol con Venezuela, donde hemos operado ininterrumpidamente desde 1993. Contamos con los activos y las capacidades técnicas, operativas y humanas sobre el terreno para aumentar nuestra producción en el país", ha dicho el director general de Exploración y Producción en Repsol, Francisco Gea, tras la firma del contrato.

El proyecto se desarrollará bajo el liderazgo compartido de Repsol y PDVSA y conforme a los más altos estándares técnicos, operativos y de gobernanza, añade la compañía.