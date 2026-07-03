El instinto de madre une a Jennibel con su hija Sofía, sepultada por los terremotos en Venezuela

Jennibel María no se separa ni un minuto de su hija Sofía en el centro de acogida donde están alojadas en La Guaira, epicentro de los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela. Y es que, como dice su madre, Sofía es una "niña milagro" que estuvo sepultada viva durante tres días después de que se le cayera encima su casa por los temblores, mientras Jennibel María estaba trabajando en Caracas.

La niña, de 15 años, mira tímida a su alrededor, al tiempo que no para de rascarse las cicatrices que tiene en su pierna derecha de los rasguños que se hizo el tiempo que estuvo bajo los escombros. Su madre explica que tiene una leve "discapacidad psíquica" y que Sofía fue consciente de todo lo que le pasó.

Ese miércoles, pese a ser festivo en Venezuela, Jennibel había ido a la pescadería donde trabaja en Caracas y dejó a Sofía en casa a cargo de su hermana Grecia y su sobrino en la urbanización Caribe de la zona de Caraballeda, en La Guaira. La vivienda se derrumbó por los dos temblores consecutivos, de magnitud 7,2 y 7,5, que comenzaron a las 18.04 hora local, con 39 segundos de separación.

"Nos quedamos sin nada, mi hermana todavía sigue desaparecida, mi sobrino murió aplastado por una columna", lamenta Jennibel, que se apresuró a volver a su casa cuando sintió los terremotos. Al ver cómo quedó su edificio, se desesperó: "Yo dije 'guau, aquí se me derrumbó mi vida, mi hija, mi familia, todo", afirma emocionándose.

El instinto de madre le decía que su hija seguía viva Los voluntarios que acudieron a sacar gente de los escombros y los vecinos que sobrevivieron le dijeron que su hija había fallecido sepultada, pero Jennibel, de 39 años, tenía fe en que Sofía seguía viva, "porque el instinto de madre una lo tiene". La mujer se quedó a dormir esos días en casa de su hermano en Macuto, también en La Guaira, e iba a diario al lugar del derrumbe para preguntar por la niña. Acudía a un campo de golf, próximo a su edificio, donde las autoridades han colocado un centro de ayuda y acogida de damnificados. Le aseguraban que no había esperanza, pero tres jornadas más tarde la niña fue sacada viva de los escombros por rescatistas brasileños "sin fracturas, solo con puros raspones". De hecho, en los últimos días, los voluntarios y equipos de rescate internacionales han ido sacando a más supervivientes, el último este jueves, Hernán Gil, un hombre de 43 años que ha pasado ocho días sepultado. Ocho días sepultado vivo tras los terremotos: el rescate de Hernán Gil devuelve la esperanza a Venezuela Mientras Jennibel habla, la adolescente no deja de mirarla y sonríe cuando se le pregunta si está contenta de estar de nuevo con su madre. Visitar el centro de acogida instalado en la Escuela República de Panamá de la Guaira es hacer un recorrido por historias casi milagrosas de los venezolanos que han sobrevivido a esta tragedia, aunque también hay mucho dolor y trauma por las experiencias vividas y la consciencia de que hay familiares y seres queridos que nunca volverán a ver. Los más afortunados pueden enterrar a sus muertos después de que estos hayan sido localizados y sacados de los escombros, pero hay muchos que ni siquiera pueden guardar luto con el cuerpo de sus parientes recuperado. Por eso, pese a estar feliz de estar con su hija, a la que no para de abrazar, hay una sombra de dolor en el rostro y las palabras de Jennibel cuando habla de su hermana. "Nada va a ser igual después de todos los familiares que perdimos. Ya una pierde la esperanza de que consigan a mi hermana, que me entreguen su cuerpo, si está viva, si está muerta. Espero poder verla, quedarme ya tranquila que haya descanso". En el centro de acogida de la Escuela República de Panamá los voluntarios y el personal que trabajan allí se esfuerzan por hacer un poco más llevadero este trance para las familias. Las cocineras explican a RTVE Noticias que preparan comida para 600 personas, aunque ya están acostumbradas porque ellas trabajan en este colegio cuando está abierto. Hoy están preparando arepas fritas para el almuerzo. Las aulas han sido habilitadas como dormitorios con literas y las autoridades han instalado baños portátiles en un lado del patio. La gente deambula por el recinto y en una esquina una voluntaria ha colocado una mesa rosa con lápices de colores donde dibuja una niña. Cómo ayudar a Venezuela desde España tras los terremotos: canales oficiales, donaciones y ONG