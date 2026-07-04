El descontento crece en la zona cero de los terremotos en Venezuela por la gestión de Delcy Rodríguez

El malestar se ha ido larvando poco a poco desde los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, que han dejado al menos 2.645 muertos y 12.666 heridos. Durante al menos 72 horas, muchos supervivientes y familiares de las víctimas en el estado de La Guaira, epicentro de los temblores, aseguran que nadie llegó en su ayuda y que estuvieron prácticamente solos. Destacan la solidaridad de los propios ciudadanos unos con otros, que se volcaron en repartir agua, comida y alimentos entre los damnificados, pero cuando se les pregunta si recibieron algún apoyo más solo hablan de los rescatistas internacionales venidos de otros países.

Algunos acusan directamente al Gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de inacción, mientras que otros hablan de la falta de preparación del país latinoamericano para afrontar catástrofes de este tipo: dos terremotos consecutivos de 7,2 y 7,5.

Darwin, que se ha quedado sin casa por los seísmos, asegura en declaraciones a RTVE Noticias que la gente está "enfadada, fuertemente enfadada".

"Mandaron una cuadrilla a limpiar calles en vez de ordenar a todos los militares que sacaran cuerpos", detalla indignado este albañil, de 62 años, que cuenta que los vecinos "enardecidos" expulsaron a los militares. "Todos estamos furiosos en esa parte, pero estamos agradecidos de todo el apoyo de los países extranjeros".

Los voluntarios recuperaron el cuerpo del nieto de Darwin Darwin ha perdido a su nieto de cuatro años, que fue sacado de los escombros de la torre de viviendas frente al mar donde residían por voluntarios: "Gente que ni lo conocía, arriesgando su vida para sacar el cuerpecito del niño, el pueblo venezolano sí que está". La presencia de soldados y policías venezolanos ha aumentado conforme han pasado los días tras los dos terremotos, si bien es cierto que en el caso de los agentes se ve a muchos dedicados a tareas, como organizar el tráfico intenso de motocicletas, camiones y furgonetas que entran y salen del estado de La Guaira. El despliegue de soldados también ha ido creciendo conforme han pasado los días, pero en la última semana apenas se les ha visto participar en rescates propiamente dichos, que han sido liderados por los rescatistas de los distintos países que han venido a Venezuela. Los uniformados venezolanos se han dedicado especialmente a gestionar el acceso a las zonas derrumbadas y a imponer silencio cuando los voluntarios o rescatistas estaban llevando a cabo una búsqueda de alguien que se creía que estaba vivo bajo los escombros, pero no se les ha visto participar en los rescates propiamente dichos. Sí que están en el campo de golf de Caraballeda, que se ha convertido en albergue para las personas que han perdido sus hogares y en centro de reparto de suministros. Una imagen frecuente en la última semana en La Guaira ha sido la de soldados apostados en las calles sin una labor concreta o mirando sus teléfonos móviles, mientras los equipos de emergencias del extranjero y los voluntarios buscaban los cuerpos de personas o posibles supervivientes. Preguntada el jueves por una periodista sobre el despliegue y su lentitud, Rodríguez defendió en una rueda de prensa el manejo de esta crisis por parte de su Gobierno y sostuvo que las autoridades se desplegaron de inmediato, además de activar sistema de drones y pedir apoyo a rescatistas estadounidenses. "La primera decisión fue militarizar el estado de La Guaira porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate", apuntó la presidenta, sin precisar a qué se refería al hablar de laboratorios y matrices mediáticas, al tiempo que consideró "miserable, desalmado y desconsiderado" causar este tipo de caos a un pueblo bajo sufrimiento. "Por eso militarizamos", dijo. Delcy Rodríguez eleva a 2.595 los muertos por el doble terremoto y niega que el Gobierno tardara en intervenir La presencia del Ejército y de las fuerzas de seguridad tampoco está evitando el pillaje y los saqueos, como cuando este viernes en Macuto, en La Guaira, decenas de personas se llevaron todo lo que encontraron en un edificio derruido por los terremoto, donde se habían producido nuevos derrumbes que dejaron a la luz las pertenencias de los antiguos vecinos. A pocos metros había policías organizando el tráfico que no se acercaron en ningún momento para poner fin a los robos.

Una indignación que puede dar paso a protestas Algunas personas con las que ha hablado RTVE Noticias a lo largo de la semana se han mostrado convencidas de que una vez que pasen los meses y la gente digiera esta tragedia, va a empezar a haber protestas contra el Gobierno por la gestión de la respuesta a los terremotos. Lo dicen de forma anónima porque temen represalias. Si bien la movilización de los efectivos gubernamentales ha ido creciendo conforme han pasado los días tras los seísmos y ahora tienen una fuerte presencia en La Guaira, la escena más frecuente en las carreteras y calles de este estado, así como en la vía que lo une con Caracas, han sido los cientos de motocicletas de los voluntarios que a diario se trasladan por esta zona. Ellos han estado allí desde el inicio de la tragedia y todavía siguen. Una de ellos es Ángela, de 34 años, que no ha dudado en acudir a La Guaira desde Valencia, donde vive, a ayudar a sus "hermanos venezolanos" en lo que puede, desde traer agua, mover materiales, lo que sea. Cada día ha dormido donde ha podido en la calle, en el aparcamiento de una iglesia, en tiendas de campaña que le han prestado y se ha metido en huecos de los inmuebles derribados para ver si podía salvar a algún superviviente. "Si hubiéramos tenido las herramientas desde un principio hubiéramos podido salvar a más gente, pero no teníamos nada", lamenta. A diferencia de comienzos de esta semana, cuando apenas se veían excavadoras en La Guaira, ahora se ven en muchos sitios, aunque muchas son de propiedad privada, explican los voluntarios y familiares de víctimas que están en la zona. Rescatistas españoles voluntarios viajan a Venezuela: "Nuestra prioridad es la búsqueda de personas vivas" En Caraballeda, una localidad ubicada junto a Macuto, están Luis y Alejandro apostados junto a otro edificio completamente derrumbado, esperando que los rescatistas saquen en algún momento los cadáveres de sus familiares. Ellos se han conocido allí, tras el terremotos, ya que viven en Caracas con sus respectivas familias, aunque desde los temblores no se han movido del lugar para encontrar los cuerpos de sobrinos, tíos y la madre de uno de ellos.