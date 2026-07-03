Estados Unidos, la piedra en el zapato de María Corina Machado en sus intentos frustrados de volver a Venezuela

Al conocer la magnitud del desastre provocado por el doblete sísmico en Venezuela, la líder opositora María Corina Machado tuvo claro que tenía que volver al país del que salió a finales de 2025. "Ha llegado el momento", dijo en una entrevista a la cadena estadounidense Fox News. Pero la Casa Blanca, que lleva meses retrasando su regreso, cree que aún no se dan las condiciones e hizo lo posible para impedirlo.

Según una exclusiva de The Wall Street Journal, Machado despegó el viernes 26 de junio rumbo a Venezuela en un avión privado que salió desde Virginia (EE.UU.) con dirección a Curazao, una isla neerlandesa a pocos kilómetros de la costa venezolana. Sin embargo, una hora después del despegue, la compañía encargada del vuelo ordenó a los pilotos que dieran la vuelta.

El medio estadounidense, que cita diversas fuentes familiarizadas con el asunto, explica que las autoridades neerlandesas suspendieron el permiso de aterrizaje para Machado —cuyo pasaporte está caducado— al enterarse de que EE.UU. no respaldaba el viaje. De hecho, según una exclusiva del diario ABC, la Administración Trump comunicó a Machado que no contaría con protección estadounidense y que quedaba a merced del régimen de los Rodríguez.

Venezuela está inmersa en una crisis humanitaria causada por los seísmos que hicieron temblar el país la semana pasada. La catástrofe, que deja ya 2.595 muertes, según cifras oficiales, ha pillado al país en plena transición de poder, cuando se cumplen seis meses de la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que maneja los hilos de un Gobierno interino cuya gestión de la tragedia está despertando las críticas de la población.

Más de seis meses fuera del país María Corina Machado salió de Venezuela a finales de diciembre, siguiendo el mismo trayecto que planeaba utilizar esta vez para volver. Se trató de una operación secreta, diseñada y ejecutada por el grupo de rescatistas Grey Bull Rescue, para que la líder opositora acudiera a Oslo (pasando antes por Curazao) para recoger el Premio Nobel de la Paz con el que fue galardonada el año pasado. Antes, había pasado más de un año en la clandestinidad dentro del país caribeño. Poco después, el 3 de enero, EE.UU. irrumpió en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, que ahora permanece retenido en una prisión estadounidense a la espera de juicio. Machado pensó entonces que había llegado su momento de participar activamente en la transición que se abría paso, tras meses denunciando el fraude electoral de las últimas elecciones —en las que Maduro se autoproclamó vencedor sin publicar las actas— . Pero se equivocaba. Washington, como otros países, reconoció a Edmundo González Urrutia —que sustituyó a Machado en la papeleta electoral tras su inhabilitación— como "presidente electo", pero tras su operación militar en Venezuela, la Casa Blanca, ya con Donald Trump al mando, tendió la mano a Delcy Rodríguez. Mientras la líder opositora se deshacía en halagos hacia el presidente estadounidense, el mandatario llegó a decir que ella no tenía el apoyo de su gente. Machado intentó rebajar la tensión a mediados de enero, cuando le regaló a Trump (que llevaba meses reclamando ser merecedor del galardón) la medalla del Nobel. Días después, el presidente republicano abrió la puerta a "involucrar" de alguna manera a la líder opositora en el futuro de su país, pero seis meses más tarde su papel todavía no está claro. Una transición tutelada por EE.UU. y un desastre humanitario que lo complica todo: seis meses sin Maduro en Venezuela Marta Rey Maté

Machado, fuera de los planes de Trump "María Corina Machado, como cualquier venezolano, tiene el derecho de entrar a Venezuela", defendió el jueves González Urrutia en su cuenta de X, y dijo que un país "no puede reconstruirse" si sus ciudadanos dependen "del permiso del poder para volver a casa". El martes, Machado denunció desde Panamá, donde se trasladó para intentar entrar de nuevo en Venezuela, que Delcy Rodríguez estaba bloqueando su regreso. Ninguno de los dos mencionó a Estados Unidos, que desde enero tutela el nuevo régimen de los Rodríguez y que, según medios estadounidenses, es quien está frustrando sus planes de volver al país. "Es oportunismo político y es grotesco", aseguró un funcionario de la Administración a Axios, que cita a otro alto funcionario que defiende que la opositora "quiere una sesión de fotos repartiendo" la ayuda brindada por la Casa Blanca. ““ La opositora ha insistido en que quiere volver para ayudar a su pueblo en las tareas de reconstrucción y ha prometido que lo hará. "Estaré en Venezuela para ayudar a coordinar y estimular los esfuerzos ciudadanos en la emergencia y la reconstrucción", dijo, tras denunciar que el régimen de los Rodríguez había cerrado el espacio aéreo para impedir su regreso, pese a que sí hay aviones operando en el cielo venezolano.