'Las grietas de Venezuela', en Informe Semanal

El balance de víctimas por los terremotos de Venezuela aumenta a medida que pasan los días, sin apenas opción de encontrar supervivientes. En su primera comparecencia pública desde el 24 de junio, la presidenta encargada situaba la cifra en 2.595 muertos y 12.400 heridos, aunque Naciones Unidas apunta "entre 7.000 y 12.000 fallecidos”. La lista de desaparecidos -en las que aparecen miles de nombres- apabulla a los ciudadanos del estado de La Guaira y de la ciudad de Caracas.

Delcy Rodríguez, que gobierna bajo tutela de Estados Unidos desde la captura de Maduro hace seis meses, ha defendido su gestión. "No ha sido ni lenta ni insuficiente", ha dicho, pero lo cierto es que -sobre el terreno- equipos como el de Informe Semanal han podido comprobar cómo los venezolanos, sin ayuda o únicamente con la de los rescatistas internacionales, han tenido que remover los escombros con sus propias manos.

‘Las grietas de Venezuela’ Ocho días después, el rescate con vida de Hernán Gil, el vigilante de un centro comercial de La Guaria, parecía el de un auténtico milagro. Con los primeros movimientos de tierra, se refugió bajo el escritorio de su garita y pudo salvar la vida, aunque su extracción duró horas interminables. La tragedia, en Venezuela, tiene otros muchos otros nombres y apellidos. Muchos los siguen buscando en las listas de desaparecidos que pueblan las paredes de uno de los hospitales de Caracas. Allí, Informe Semanal se encuentra con una mujer que busca desesperadamente a su bisnieta: "he venido a ver a los voluntarios que están difundiendo la información". Jully, con su madre ingresada, busca a su padre: "a ella me la encontraron tres días después. Con quemaduras de tercer grado". "Y el gobierno no está haciendo ni gestionando nada", declara a Informe Semanal, a pesar de las palabras de Delcy Rodríguez. Jesus Vargas Jesus Vargas Bárbara Batista, jefa del equipo ONU Desastres nos recuerda que "esta crisis se superpone a una que ya venía sufriendo Venezuela. Y, de repente, esto. Y, claro, todas las capacidades se sobrepasan". Óscar Murillo, coordinador de la ONG PROVEA (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), apunta que -efectivamente- "la vulnerabilidad es estructural y responde a un largo periodo de debilitamiento de las instituciones, endeudamiento, falta de transparencia, desinversión... Y la ciudadanía está exigiendo que haya un plan que sea visible". Douglas cuenta que se han organizado "por voluntad propia, para distribuir ayuda e insumos médicos, para trasladar a la gente que ha quedado en albergues, llevar desayunos, comida, hidratación, ropa todo lo que sea necesario... Muchísimos niños están necesitando encontrar a sus familias y nosotros lo estamos haciendo". "Creo que es importante", añade, "que el mundo sepa que Venezuela no cuenta con su Estado, que le falló al país y que ha sido el mismo venezolano el que ha estado echando adelante y el que ha estado sirviendo de maquinaria pesada para poder rescatar a todos los que hoy han podido rescatar". "Como el todo el mundo sabe, con dos terremotos juntos, con muy poco tiempo entre uno y otro, se ha generado una situación terrible, con una afectación importante, en edificios, viviendas, estructuras de salud...". Son palabras de Carlos Alvarado, ministro de Salud venezolano, al que nos encontramos en uno de los albergues de la capital: "estamos atendiendo desde el primer momento, tenemos que agradecerle la solidaridad de muchos países". Pero en la voluntariedad parece estar la clave. También a pie de los escombros. "Nos vamos a levantar como siempre", asegura Jesús Alberto Bello, presidente de la Hermandad gallega de Venezuela.