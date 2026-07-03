'Las grietas de Venezuela', en Informe Semanal
- Además, en 'No ser "nadie" en EE.UU.', Informe Semanal aborda la restrictiva política migratoria de Trump, coincidiendo con el 250º aniversario de independencia de su país.
- Sábado 4 de julio, a las 21:30 horas en La1, el Canal 24 horas y RTVE Play
El balance de víctimas por los terremotos de Venezuela aumenta a medida que pasan los días, sin apenas opción de encontrar supervivientes. En su primera comparecencia pública desde el 24 de junio, la presidenta encargada situaba la cifra en 2.595 muertos y 12.400 heridos, aunque Naciones Unidas apunta "entre 7.000 y 12.000 fallecidos”. La lista de desaparecidos -en las que aparecen miles de nombres- apabulla a los ciudadanos del estado de La Guaira y de la ciudad de Caracas.
Delcy Rodríguez, que gobierna bajo tutela de Estados Unidos desde la captura de Maduro hace seis meses, ha defendido su gestión. "No ha sido ni lenta ni insuficiente", ha dicho, pero lo cierto es que -sobre el terreno- equipos como el de Informe Semanal han podido comprobar cómo los venezolanos, sin ayuda o únicamente con la de los rescatistas internacionales, han tenido que remover los escombros con sus propias manos.
‘Las grietas de Venezuela’
Ocho días después, el rescate con vida de Hernán Gil, el vigilante de un centro comercial de La Guaria, parecía el de un auténtico milagro. Con los primeros movimientos de tierra, se refugió bajo el escritorio de su garita y pudo salvar la vida, aunque su extracción duró horas interminables.
La tragedia, en Venezuela, tiene otros muchos otros nombres y apellidos. Muchos los siguen buscando en las listas de desaparecidos que pueblan las paredes de uno de los hospitales de Caracas. Allí, Informe Semanal se encuentra con una mujer que busca desesperadamente a su bisnieta: "he venido a ver a los voluntarios que están difundiendo la información". Jully, con su madre ingresada, busca a su padre: "a ella me la encontraron tres días después. Con quemaduras de tercer grado". "Y el gobierno no está haciendo ni gestionando nada", declara a Informe Semanal, a pesar de las palabras de Delcy Rodríguez.
Bárbara Batista, jefa del equipo ONU Desastres nos recuerda que "esta crisis se superpone a una que ya venía sufriendo Venezuela. Y, de repente, esto. Y, claro, todas las capacidades se sobrepasan". Óscar Murillo, coordinador de la ONG PROVEA (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), apunta que -efectivamente- "la vulnerabilidad es estructural y responde a un largo periodo de debilitamiento de las instituciones, endeudamiento, falta de transparencia, desinversión... Y la ciudadanía está exigiendo que haya un plan que sea visible".
Douglas cuenta que se han organizado "por voluntad propia, para distribuir ayuda e insumos médicos, para trasladar a la gente que ha quedado en albergues, llevar desayunos, comida, hidratación, ropa todo lo que sea necesario... Muchísimos niños están necesitando encontrar a sus familias y nosotros lo estamos haciendo". "Creo que es importante", añade, "que el mundo sepa que Venezuela no cuenta con su Estado, que le falló al país y que ha sido el mismo venezolano el que ha estado echando adelante y el que ha estado sirviendo de maquinaria pesada para poder rescatar a todos los que hoy han podido rescatar".
"Como el todo el mundo sabe, con dos terremotos juntos, con muy poco tiempo entre uno y otro, se ha generado una situación terrible, con una afectación importante, en edificios, viviendas, estructuras de salud...". Son palabras de Carlos Alvarado, ministro de Salud venezolano, al que nos encontramos en uno de los albergues de la capital: "estamos atendiendo desde el primer momento, tenemos que agradecerle la solidaridad de muchos países". Pero en la voluntariedad parece estar la clave. También a pie de los escombros. "Nos vamos a levantar como siempre", asegura Jesús Alberto Bello, presidente de la Hermandad gallega de Venezuela.
‘No ser “nadie” en EE.UU.’
En el segundo reportaje del sábado, Informe semanal no aparta la mirada del continente americano. Estados Unidos celebra este 4 de julio de forma muy especial porque su Declaración de Independencia cumple 250 años. Tratándose de una nación forjada por ciudadanos del resto del mundo, no deja de sorprender cómo su política migratoria, siempre quirúrgica, se ha convertido en el último año, con Trump, en una de las más restrictivas: nunca han tenido a tantos inmigrantes bajo custodia de la policía migratoria.
Lo que sucede intramuros, dentro de lugares como el Centro de Procesamiento de Inmigración de ICE en Dilley (Texas), es escalofriante. Lo relatan a Informe Semanal dos mujeres que han pasado por él con sus hijos. "Yo me sentí devastada", dice una de ellas. Un día de noviembre, había ido al juzgado con su hijo a una de sus citas con inmigración. Ya no volvieron a casa: "nos montaron en un bus con rejas como de detenidos como de prisión y nos llevaron a Dilley. Fue como una pesadilla que todavía no se olvida. Porque te tratan como delincuentes". "Aquí no somos nada para ellos. No valemos nada, aunque vengamos a trabajar", afirma la otra mujer sin poder dar la cara, por temor a la persecución y, de nuevo, al encierro: "en mi caso, les dije que si podía llamar a mi abogada, pero me dijeron que no estaba detenida. "No puedes llamar a nadie". Mi niño estaba temblando. Y, cuando me esposaron, estaba desgarrado en llanto. Yo igual". El relato de su estancia es dramático.
"Esos centros de detención no son lugares para niños", certifica el abogado Chris Godshall-Bennet, que suele atender a familias en situación similar. Son historias que Verónica Escobar, congresista demócrata, conoce de primera mano: "Los detenidos me han dicho "sabemos cuándo viene alguien porque de repente lo limpian todo y nos dan uniformes nuevos". El mayor impacto para su salud mental es que no les dan ninguna información, están detenidos durante semanas o meses y no saben por qué. No saben cuándo van a salir. No saben qué les va a pasar. Hay un sentimiento increíble de desesperación".
Rubén García, director de Casa Anunciación, una organización que ofrece cobijo a migrantes y refugiados en El Paso (Texas), no puede ser más claro: "es casi como un secuestro. Son personas que están trabajando y que están haciendo una vida y que, de repente, son detenidos. Personas que con sus documentos nunca... nunca... nunca hubieran sido detenidos... pero ahora ya no se está respetando ni eso".
En 2025, las deportaciones se multiplicaron por cinco. Y, desde que Trump volvió a la Casa Blanca, la policía migratoria ha arrestado a más de 400.000 migrantes. Es difícil saber qué ocurre con los hijos que dejan atrás. Algunos estudios -como los del Instituto Brookings- calculan que 200.000 niños han sido separados de alguno de sus padres. El Supremo de EE.UU. ha rechazado -esta misma semana- el intento para acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, pero tampoco cambia nada.