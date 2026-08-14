'Eclipse de masas', en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ repasará cómo se ha vivido el eclipse solar en distintos puntos de España. Además, prestará atención al terremoto en Colombia y a la crisis en Ceuta y abordará la epidemia de ébola en la República del Congo, que puede convertirse en la más grave de su historia.

Mes y medio después del doblete sísmico en Venezuela, la tierra ha vuelto a temblar muy cerca. Colombia ha sufrido un terremoto de magnitud 7.4 que ha dejado al menos 281 fallecidos y casi 4.000 heridos. El epicentro ha estado en la zona rural de Chocó y ha afectado a la población con menos recursos del país, mientras se agotan las horas para los rescates de supervivientes y se suceden las réplicas. La emergencia pone a prueba al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, que acaba de inaugurar su mandato y ya levanta polémica porque el nuevo Gobierno solo permite rescatistas y ayuda de cuatro países políticamente afines.

Otra crisis, la migratoria en Ceuta, mantiene a la sociedad en alerta. Han pasado más de dos semanas del asalto masivo y miles de migrantes siguen en la ciudad. Marruecos y España han blindado la frontera ante las convocatorias para otra entrada multitudinaria.

'Eclipse de masas' Millones de personas han estado pendientes del cielo para no perderse el primer eclipse total solar en más de un siglo en España. El 12 de agosto el eclipse tiñó de oscuridad un atardecer de verano y dejó imágenes espectaculares durante un par de minutos. ‘Informe Semanal’ recorre varias poblaciones de Soria para palpar estos momentos irrepetibles. "Es una oportunidad única verlo aquí con estas vistas", señalan varios jóvenes que han elegido un punto estratégico. Este acontecimiento único ha hipnotizado y despertado todo tipo de emociones. "Los eclipses reúnen, por un lado, ciencia, una mecánica celeste que conocemos bien y es fantástica. Pero también reúnen la emoción de ver cómo, de repente, durante el día, se crea ese crepúsculo tan extraño", describe Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional. Millones de ojos siguieron en silencio la sombra de la Luna que cruzó del norte al este del país, desde Galicia y Asturias, atravesando el interior peninsular, hasta que salió por las Islas Baleares. Una mezcla de júbilo y asombro por esos minutos mágicos. Miles de fotógrafos y científicos de todo el mundo también han querido ser espectadores privilegiados. Desde Suiza, ha viajado hasta San Leonardo de Yagüe el astrofotógrafo Benjamin Barakat. "Muy excitado, es un gran momento", cuenta. “Es la primera vez que puedo fotografiar un eclipse solar total". Una oportunidad cósmica para estudiar la corona solar y conocer mejor el comportamiento del Sol. Además, se convirtió en una oportunidad de negocio, con miles de turistas estimulados para la ocasión. El impacto económico y turístico superó todas las previsiones. Los hoteles o zonas de acampada tenían desde hace tiempo colgado el cartel de “completo” en la franja de la totalidad del eclipse. Y muchos pueblos de la España vaciada han sido escenario privilegiado al que llegaron miles de visitantes extranjeros. "Hay mucha gente que le llama la España vaciada", dice Azahara Rojas, codirectora del Observatorio Astronómico de Borobia, pero cree “es la España llena de oportunidades. El cielo que hay en Soria no hay en otro sitio". Las condiciones en esos territorios son inigualables. "Creo que va a ser un revulsivo, un punto de inflexión innovador", afirma José Javier Gómez, alcalde de Borobia. Muchos ya tienen ganas de repetir la experiencia y habrá otra oportunidad en menos de un año. El 2 de agosto de 2027 ocurrirá el próximo eclipse total de sol. Será por la mañana y la oscuridad será más larga: alrededor de cuatro minutos. Podrá seguirse en Andalucía y su mayor esplendor se disfrutará en Cádiz y Málaga. Las reservas en alojamientos ya están disparadas. España está en racha: el 26 de enero de 2028 habrá un eclipse anular.