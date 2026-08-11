Alejandro G. Palomo regresa al taller de 'Maestros de la Costura Celebrity'

‘Maestros de la Costura Celebrity 2’ encara su octava semana con la vista puesta en la recta final. El jurado les dará un chute de energía con una visita de la diseñadora Juana Martín, quién les propondrá que expongan su personalidad, cultura y creencias en un look creado con la ayuda de sus familiares. El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear (Cáceres) será el escenario para descubrir el legado de Helga de Alvear, una de las grandes mecenas del arte de nuestro país, y transformará en prendas dos obras de la artista Rosa Brun. Por último, convertirán toallas usadas en chaquetas siguiendo los consejos de Alejandro G. Palomo.

De vuelta a las raíces

El jurado pondrá en valor la identidad y las raíces en el primer reto de la noche. La diseñadora Juana Martín, ganadora del Premio Nacional de Diseño de Moda 2025, animará a los aprendices a crear una prenda que refleje su personalidad, cultura, tradiciones, creencias y valores. Para este desafío contarán con la ayuda de sus familiares más queridos. María Escoté participará en el reto con un homenaje a un vestido icónico que le permitirá rememorar sus comienzos en la industria de la moda.

Raquel Sánchez Silva, Juana Martín y Luis de Javier observan el trabajo de Mario Vaquerizo

El taller de ‘Maestros de la Costura Celebrity’ pondrá rumbo a Cáceres para descubrir el legado de Helga de Alvear, la mujer que cambió nuestra forma de mirar el arte contemporáneo. Su visión, pasión y generosidad transformaron el panorama artístico español y dieron lugar a uno de los grandes referentes internacionales: el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, un espacio abierto, gratuito, accesible y vivo, que ha convertido a Cáceres en un auténtico faro cultural. Entre las obras de una de las colecciones privadas de arte contemporáneo internacional más relevantes de Europa, los aprendices descubrirán que arte y moda siempre han ido de la mano, porque ambas disciplinas nacen del mismo impulso: crear, emocionar y contar historias. Son muchos los grandes diseñadores que han presentado colecciones inspiradas en obras de arte, como la colaboración de Elsa Schiaparelli con Dalí o el homenaje de Christian Dior a Monet. Los equipos se enfrentarán a un desafío muy creativo al convertir en prendas dos espléndidas obras de arte contemporáneo de la artista multidisciplinar Rosa Brun, obras pertenecientes a la Colección Helga de Alvear. Los mejores se convertirán automáticamente en semifinalistas de la edición.

Tras la penúltima prueba por equipos, el jurado se emocionará al dar la bienvenida al taller al diseñador Alejandro Gómez Palomo, Palomo Spain, quien fuera miembro del jurado de este talent durante siete años. Los mandiles negros se enfrentarán a una prueba de sostenibilidad y derroche cero, ya que tendrán que confeccionar una chaqueta con toallas usadas.