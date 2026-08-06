Una doble expulsión dispara la tensión en la gala más emocionante de 'Maestros de la Costura Celebrity 2'

Esta semana, los aspirantes de Maestro de la Costura Celebrity 2 han protagonizado el programa más emocionante y dramático de la edición. Tras un inicio relajado, Raquel soltó la bomba: dos aspirantes abandonarían el taller en esta séptima gala. La doble expulsión cayó como un jarro de agua fría entre los aprendices, que tuvieron que rendir al máximo nivel desde el primer reto con el objetivo de prolongar su estancia en esta edición. Una lucha contrarreloj que te vamos a contar con pelos y señales.

Un 'Récord Guinness' provoca una eliminación inesperada El diseñador que provocó un auténtico terremoto en el taller había desfilado en laSemana de la Moda de Nueva York, ostentaba un récord Guinness y contaba con más de 8 millones de seguidores.Nadie pudo adivinar que se trataba de Max Alexander, un diseñador de 9 años. MAESTROS DE LA COSTURA CELEBRITY 2 Max Alexander, el diseñador de 9 años que ha revolucionado el mundo de la moda: “Creé mi marca con solo 4 años” Los aspirantes tuvieron que diseñar un look de pasarela inspirado en la colección de Max. Aquel con mejor desempeño conseguiría el mandil dorado, asegurando así su permanencia hasta el siguiente programa. Por el contrario, el peor sería eliminado de inmediato. Pero no todos los aprendices compitieron bajo las mismas condiciones. Josie, al ser el primero en abandonar la mercería, contó con la posibilidad de realizar la prueba en el taller secreto, donde se encontró por sorpresa con la ayuda de Eduardo Navarrete. Por el contrario, Beatriz arrastró el castigo del pasado programa y contó con 10 minutos menos durante el reto. Los aspirantes se emplearon a fondo y presentaron prendas espectaculares, pero solo uno podía conseguir el ansiado mandil dorado. Finalmente, el premiado fue Josie, que confeccionó un vestido azul que enamoró al jurado. “Nunca había quedado el primero. Se lo quiero dedicar a Navarrete y Álvaro de Retana”, comentaba Josie, que pasó toda la prueba cantando la canción “Las tardes del Ritz”. Edu y Pepón recibieron las valoraciones menos favorables. El primero, por diseñar una prenda que pretendía representar una fallida dupla de corazones, rebautizados por Caprile como “dos manoplas para horno”. El segundo, por haber optado por un diseño muy arriesgado que ni siquiera pudo terminar. La decisión final no se hizo esperar y el aprendiz seleccionado para abandonar el taller fue Pepón Nieto. Maestros de la costura Celebrity Max Alexander inspira la prueba que acaba con una expulsión inesperada Ver ahora “La semana pasada fui mencionado como favorito y ahora mira dónde estoy”, comentaba el actor junto a los jueces antes de abandonar el programa. Juntos hicieron balance y comentaron la tremenda evolución de un Pepón que, mes y medio atrás, era completamente ajeno al mundo de la costura.

El cannabis protagoniza la prueba por equipos Para la prueba por equipos, Maestros de la Costura Celebrity 2 se desplazó hasta Alcalá de Henares. Allí, los aspirantes se sorprendieron al descubrir que el material con el que trabajarían durante la prueba era el cannabis. “Hay variedades psicotrópicas que se emplean para producir marihuana o hachís y otras como el cáñamo, que se utilizan cada vez más en nuestra industria”, explicó Caprile . Maestros de la costura Celebrity El cáñamo protagoniza una prueba por equipos con la moda sostenible como gran reto Ver ahora Josie, al haber conseguido el mandil dorado, fue el encargado de elegir los equipos. Finalmente, decidió agrupar a sus protegidos, Beatriz y Mario, con Edu en el equipo naranja, por lo que el equipo verde estuvo formado por Josie, Silvia, Pau y Jorge. Dada esta situación, el jurado no perdió la oportunidad de enfrentar a Jorge y Edu como jefes de taller. En esta emocionante prueba, el equipo naranja optó por un diseño mucho más “escultórico”, mientras que el equipo verde decidió apostar por un diseño más “desfilable”. Los jueces destacaron el buen hacer de ambos equipos, pero encontraron ciertos fallos en el resultado final del equipo naranja. Una indumentaria que Josie apodó “La matanza de Texas en Altamira”. “La cremallera está cómo está, la entretela parece los Picos de Europa y me parece un poco espantapájaros”, comentaba Luis de Javier. Por todo esto, el equipo verde se hizo con la victoria y Edu, Mario y Beatriz tuvieron que luchar por evitar la eliminación en la última prueba del programa.

La estrategia fallida de Josie Durante la prueba por equipos, Josie trató de utilizar su mandil dorado para beneficiar a sus dos mayores apoyos dentro del taller: Beatriz y Mario. Para ello, los colocó en el equipo contrario junto a Edu, alejándolos de Pau ante una posible prueba de eliminación. Ya salvado, sus compañeros del equipo verde sospechaban que Josie no sería nada más que un infiltrado.“La ciencia ha hecho un estudio y ha confirmado que Josie es un topo. Es imposible hacer solo una capa en dos horas”, contaba Pau. Una idea en la que también insistía Caprile: “Yo he sido testigo. Se ha pasado media prueba hablando”. Finalmente, con la victoria de su equipo, consiguió el efecto contrario, condenar al foso a Mario y Beatriz.