El cannabis se convierte en el gran aliado de los aprendices en la prueba más psicotrópica de ‘Maestros de la Costura Celebrity 2’

Si algo han aprendido los aprendices de Maestros de la Costura Celebrity 2 es que la moda siempre se abre paso y no entiende de prejuicios. Durante la prueba por equipos del séptimo programa, los aprendices viajaron hasta Alcalá de Henares, localidad madrileña en la que se encuentra el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) para conocer al protagonista de la prueba por equipos.

“Os voy a dar unas pistas. Es una planta verde, ecológica y muy popular. Tiene un aroma inconfundible y, cuando la tienes, no puedes dejar de cuidarla. Digamos que es adictiva”, adelantaba María Escoté. En ese momento, Pau y Mario ya bromeaban con la idea de que esta planta fuera, efectivamente, marihuana.

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Esa posibilidad remota e incluso cómica se hizo realidad cuando Raquel reveló su figura y una planta de cannabis apareció en el set de rodaje ante la estupefacción de todos los aprendices. “A mí no me gusta eso, me deja volao. Lo probé una vez y me dejó fatal. No soy porrera. Ya lo que me faltaba a mí, coser engrifá ”, confesaba Mario.

Los grandes beneficios del cannabis para la costura “El cannabis sirve también para coser. La clave está en qué variedad de cannabis se selecciona. Hay algunas variedades psicotrópicas que se utilizan para producir marihuana o hachís, pero hay otras como el cáñamo que no lo son y que se usan cada vez más en nuestra industria”, explicaba Caprile. Y es que, poca gente conoce los grandes beneficios de esta fibra. Tal y como apuntaba Luis de Javier, la tela del cáñamo es uno de los materiales más antiguos y resistentes que existen. De hecho, antes se utilizaba solo para fabricar cuerdas y velas de barcos. En la actualidad, sus ventajas son tan diferenciales que la industria textil ha apostado en masa por este material. Su resistencia está por encima de la del algodón y, además, introduce una variante clave a la ecuación: necesita una cantidad diez veces inferior de agua para ser producida. De esta forma, también se suma al movimiento eco friendly, asegurando el avance de la moda sostenible.