El maniquí le juega una mala pasada a la última expulsada de 'Maestros de la Costura Celebrity'

El sexto programa de Maestros de la Costura Celebrity 2 ha arrancado con sorpresa para unos pocos. Beatriz Luengo, expulsada en la prueba anterior, ha regresado al taller gracias al dedal de la segunda oportunidad. En el primer reto de la noche ha habido mucho más: Boris Izaguirre de invitado y el vestuario de La Cenicienta como protagonistas. Después, los aprendices han viajado a Ezcaray para conocer el proceso de producción de la lana y, para terminar, de vuelta al taller, otra visita bomba: Carmen Farala.

En el mundo de la interpretación, el vestuario no solo sirve para ambientar la obra y trasladarnos a un momento histórico, sino también para definir a cada uno de los personajes. El jurado ha recibido al escritor, periodista y presentador de televisión Boris Izaguirre para celebrar junto a los aprendices una función de fin de curso. Para acudir a este evento tan especial, cada aspirante ha tenido que confeccionar el vestuario a medida del personaje que Yolanda Ramos les asignó. La obra escogida fue La Cenicienta y el reparto fue el siguiente: a Josie le tocó la Cenicienta; a Mario, el príncipe; a Pepón, el duque; a Pau, el rey; a Edu y a Jorge, los ratones; a Jaydy, el hada madrina; a Bea y a Silvia, las hermanastras; y a Lorenzo Caprile, la madrastra.

En esta prueba, ha comenzado lo que fue el mejor programa de Silvia Marty en Maestros de la Costura Celebrity 2 desde el inicio de la temporada. La actriz ha hecho un vestido que recuerda a las hermanastras de La Cenicienta a la perfección y se ha hecho con el primer puesto. Tras ella, en segunda y tercera posición, han quedado Pepón Nieto y Mario Vaquerizo, que siguen convenciendo en cada prueba. A la cola se han situado Beatriz Luengo (7ª) y Jorge y Edu Román (8º y 9º).

Para la prueba por equipos, Maestros de la Costura Celebrity 2 ha viajado a Ezcaray (La Rioja) para descubrir cómo es el proceso de producción de la lana, un ejercicio de maestría artesanal brillante. Con la diseñadora Odette Álvarez como invitada, los equipos han diseñado una prenda libre a partir de las mantas de lana de dicha localización. Allí, Silvia ha formado los equipos como privilegio tras ser la mejor del reto anterior. La actriz ha elegido a Pau, Jaydy, Bea y Edu, con el color verde por bandera, mientras que en el lado naranja Pepón, Josie, Mario y Jorge lucharían por evitar el foso. Lo que nadie se esperaba es que los jueces, con la prueba ya iniciada, le dieran a Pepón la oportunidad de robar un integrante al equipo contrario. No lo ha dudado: "Elijo a Jaydy". Ha sido en ese instante cuando la mejor versión de Silvia se ha dejado ver.

Silvia, la jefa de taller perfecta El abrigo con bufanda incluida del equipo verde ha llegado en tiempo y forma al final de la prueba. Antes de la valoración, sus compañeros han querido poner el valor el trabajo de Silvia. "Estoy super orgullosa de ti Silvia, te he visto capitanear varios días y hoy has hecho un ejercicio de evolución personal", ha destacado Beatriz. Pau por su parte ha señalado que Silvia ha sabido "gestionar al equipo y gestionarse a ella misma". Caprile también ha querido participar de las felicitaciones y ha remarcado que el reparto de tareas ha sido impecable. Maestros de la costura Celebrity Silvia Marty conduce a su equipo hasta la victoria en Ezcaray | Maestros de la Costura Celebrity 2 Ver ahora Luis de Javier ha querido adentrarse más en hablar de la prenda de lana, el abrigo con bufanda. Sin duda, ha sido la mejor valoración en una prueba por equipos de lo que va de edición: "El trabajo de patrón está genial y el cinturón me parece monísimo. Y está todo bien rematado. La prenda me encanta. Si me dejáis probármela...por favor. Pero con una condición: si me vale, me la quedo". Por todo ello, el veredicto de los jueces estaba claro: "El equipo ganador de la sexta prueba es el verde". Pau, Bea, Silvia y Edu lo han celebrado por todo lo alto sabedores de su gran trabajo.

El regreso de Carmen Farala Carmen Farala ha regresado triunfal a nuestro taller, con una sonrisa de oreja a oreja. La duelista ha llegado con la pieza que diseñó en su duelo con Pilar Rubio, pero con algo más: su icónico vestido de macarrones. Por todo ello, el programa ha dedicado una prueba homenaje a Farala y sus creaciones. Los aprendices han tenido que trabajar para diseñar y confeccionar un look con materiales tan peculiares como verduras, gominolas, pasta, fruta, palomitas de maíz o cartones de huevos. Maestros de la costura Celebrity El emotivo regreso de Carmen Farala: así la reciben en el taller de Maestros de la Costura Celebrity Ver ahora Antes de la explicación de la prueba, los jueces han quedado rendidos ante la creación de Farala. Ver ese vestido en directo impacta y mucho. "Eres una artista. Lo tuyo va más allá", exclamó María Escoté. Después, Carmen explicó cómo surgió la idea y todo el trabajo que lleva detrás: "Era algo para mostrar en redes sociales no para lucir. Pero me llegó la invitación para los Premios de la Academia de la Moda y qué mejor lugar para lucirlo. Una manera de demostrar que con cualquier elemento se puede hacer moda. Eso sí, fue un esfuerzo, porque crear ese vestido supuso alrededor de 200 horas de trabajo".