Max Alexander, el diseñador de 9 años que ha revolucionado el mundo de la moda: “Creé mi marca con solo 4 años”

En Maestros de la Costura Celebrity 2, los aprendices nunca saben cuál será la siguiente sorpresa que encontrarán en el taller. En esta séptima entrega, Raquel ha retado a los aprendices a intentar adivinar quién sería el invitado del programa sobre el que giraría la primera de las pruebas. Un pequeño juego en el que desvelaba datos impactantes sobre su carrera.

“Ha desfilado en la Semana de la Moda de Nueva York, tiene un premio Guinness, ha sido orador en las Naciones Unidas y tiene como fan número uno a Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera”, adelantaba Raquel ante la expectación de los aprendices. Lo que no esperaba ninguno de ellos era que el diseñador que estaba a punto de entrar en el taller era Max Alexander, un niño de 9 años.

Un salto a la fama instantáneo Max Alexander aterrizó en Maestros de la Costura Celebrity 2 directamente desde Los Ángeles y explicó cómo creó su primera marca con tan solo 4 años, un dato que desató las risas en el taller. “Un niño empresario con 4 años. Yo de tan pequeño quería ser Travolta o Ana Torroja, pero empresario… Me ha dejado alucinado”, comentaba Mario Vaquerizo. Durante la prueba, Jorge le ha preguntado por sus comienzos y el propio Max le ha dicho que ni siquiera se acuerda, que fue hace mucho tiempo. Y es que con solo 4 años, Max confesó a su familia que era sastre y que quería hacer vestidos. Un año después empezó a tomar clases de costura y a los 7 años organizó un desfile en la Semana de la Moda de Denver. Así se convirtió oficialmente en el diseñador de moda más joven del mundo en organizar un desfile. Este ha sido el primero de los récords y logros de la corta pero exitosa carrera de Max, que ya ha conquistado capitales como Nueva York y París, desfilando en su respectivas Semanas de la Moda. Además, ha sido seleccionado también para la lista TIME100 Creators y ha vestido a estrellas de Hollywood de la talla de Sharon Stone.

Un estilo único y una rutina diferente Max ha sido siempre un niño que ha optado por seguir su propio instinto y quemar etapas muy rápidamente. Tal y como le confesaba a Luis de Javier durante la grabación del programa, Max no hace bocetos porque no sabe dibujar. Su estrategia consiste en entrar en contacto con la tela y trabajar directamente sobre el maniquí. Su estilo es vibrante y alegre, Max huye de la monotonía y opta siempre por colores vivos y volúmenes. De hecho, en muchas ocasiones, rinde tributo a la naturaleza replicando formas orgánicas, ya sean flores o formas marinas. Eso sí, tiene una regla inquebrantable: la defensa de la costura sostenible. Pero una de las dudas más recurrentes con respecto a su persona es la que le planteaba María Escoté en el taller: “¿Cómo haces para compaginar tu faceta de diseñador con una vida típica de un niño?”. Y aquí está la clave: Max dice que tiene poco tiempo para coser y que solo suele hacerlo en vacaciones, cuando el tiempo libre abunda. Durante el año acude al colegio de forma regular y centra su vida también en otras aficiones como el ping pong, el tenis o la cocina.