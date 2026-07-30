¡A la tercera va la vencida! Silvia Marty brilla como capitana en 'Maestros de la Costura Celebrity'

El taller de Maestros de la Costura Celebrity ha viajado a Ezcaray (La Rioja) para descubrir cómo es el proceso de producción de la lana, un ejercicio de maestría artesanal brillante. Con la diseñadora Odette Álvarez como invitada, los equipos diseñaron una prenda libre a partir de las mantas de lana de dicha localización.

El robo de un aprendiz

Silvia ha formado los equipos como privilegio tras ser la mejor del reto anterior. Así, la actriz ha elegido a Pau, Jaydy, Bea y Edu, con el color verde por bandera. En el lado naranja, Pepón, Josie, Mario y Jorge ha luchado por evitar el foso. Lo que nadie se esperaba es que los jueces, con la prueba ya iniciada, le dieran a Pepón la oportunidad de robar un integrante al equipo contrario. No lo ha dudado: "Elijo a Jaydy". Ha sido en ese instante cuando la mejor versión de Silvia se ha dejado ver. La jefa del taller verde ha respirado y reordenado las tareas para intentar cubrir el hueco de Jaydy. No lo ha podido hacer mejor.

El abrigo con bufanda incluida del equipo verde ha llegado en tiempo y forma al final de la prueba y, antes de la valoración, sus compañeros han querido poner el valor el trabajo de Silvia. "Estoy super orgullosa de ti Silvia, te he visto capitanear varios días y hoy has hecho un ejercicio de evolución personal", ha destacado Beatriz. Pau por su parte ha señalado que Silvia ha sabido "gestionar al equipo y gestionarse a ella misma". Caprile también ha querido participar de las felicitaciones y ha remarcado que el reparto de tareas ha sido impecable.