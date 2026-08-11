La 1 (12,5%), cadena más vista del día, revalida los liderazgos de 'El Grand Prix', 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360'

La 1 creció este lunes hasta el 12,5% de cuota, convirtiéndose en la cadena más vista del día y liderando las franjas de madrugada (5,6%), mañana (16,6%), tarde (12,1%) y late night (10,4%). La cadena ha vuelto a destacar con su oferta de información, entretenimiento y ficción, liderazgos desde primera hora y el dominio de ‘El Grand Prix del Verano’ en la noche.

‘El Grand Prix del Verano’ mantiene el liderazgo de la noche ‘El Grand Prix del Verano’ sigue líder de la noche del lunes. El duelo entre Pravia (Asturias) y Serranillos del Valle (Madrid) reunió a 918.000 espectadores de media y alcanzó un 12,2% de cuota. Casi tres millones de espectadores únicos contactaron en algún momento con el programa, que ha vuelto a situarse como la opción preferida de la audiencia en su franja.

Los informativos encabezan a diario la audiencia en RTVE Los informativos de RTVE son a diario los espacios más vistos en RTVE, y ayer el bloque de Deportes del Telediario 2 también fue líder en su franja de emisión. El Telediario 1, presentado por Lourdes Maldonado, alcanzó 1.270.000 espectadores y un 15% de cuota en La 1 y el Canal 24 horas, mientras que Teledeporte 1 reunió 1.351.000 espectadores y un 15,5%, de la mano de Nico de Vicente. Por la noche, el Telediario 2, con Javier Gutiérrez, registró 1.230.000 espectadores y un 15% de cuota. Y Teledeporte 2, presentado por Lara Gandarillas, fue líder con 1.321.000 espectadores y un 15,2% en La 1 y el Canal 24 horas. El Telediario Matinal, al que regresó este lunes Álex Barreiro, sumó una nueva jornada de liderazgo con un 26,2% de cuota en La 1 y Canal 24 horas, alcanzando 757.000 espectadores a lo largo de su emisión.

‘La Hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’, imbatibles El regreso de Silvia Intxaurrondo a ‘La Hora de La 1’ y la incorporación de Aida Bao a ‘Mañaneros 360’, junto a Adela González, se tradujo en una nueva jornada de liderazgo para ambos espacios. ‘La Hora de La 1’ mantiene su racha y vuelve a imponerse con un 22% de cuota y 384.000 espectadores de media en La 1 y Canal 24 horas rozando los 1,3 millones de espectadores únicos a lo largo de su emisión. Por su parte, ‘Mañaneros 360’ sigue líder con un 15,2% de cuota y 454.000 espectadores de media en La 1. El espacio alcanzó 2.111.000 espectadores únicos.