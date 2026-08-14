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Comunicación RTVE

'El Grand Prix del Verano 2026' cierra su fase clasificatoria con el duelo entre Muros (A Coruña) y Blanca (Murcia)

  • Mario Vaquerizo y Lourdes Maldonado serán los padrinos de las dos localidades en la última batalla por una plaza en las semifinales
  • El programa mantiene el liderazgo del prime time, con un 12,2% de cuota en su última entrega
  • Lunes 17 de agosto, a las 21:45 horas, en La 1 y RTVE Play
Último programa clasificatorio de 'El Grand Prix del Verano'
Último programa clasificatorio de 'El Grand Prix del Verano'
PRENSA RTVE

‘El Grand Prix del Verano 2026’ cierra su fase clasificatoria con un último duelo entre Muros (A Coruña) y Blanca (Murcia). Mario Vaquerizo y Lourdes Maldonado acompañarán a las dos localidades en una noche decisiva en la que estará en juego el último pase a las semifinales. El programa mantiene el respaldo de la audiencia y fue líder del prime time en su última emisión, con 918.000 espectadores, un 12,2% de cuota y 2.956.000 contactos.

Los vecinos de Muros contarán con el apoyo de Mario Vaquerizo, dispuesto a animar sin descanso al equipo gallego, mientras que Lourdes Maldonado ejercerá de madrina de Blanca para intentar llevar a la localidad murciana hasta la victoria.

Los concursantes afrontarán algunas de las pruebas más divertidas del programa, como ‘Alicia en el país de las canastillas’ y ‘Súpercocineros’, además de nuevas sorpresas que volverán a poner a prueba su habilidad y resistencia y que estarán acompañadas de chapuzones, caídas y muchas carcajadas.

'Champions Prix'

'Champions Prix'

Con este sexto programa, ‘El Grand Prix del Verano 2026’ pone fin a su fase clasificatoria y completa el grupo de localidades que competirán en las semifinales.

Al frente de esta gran fiesta del verano estará Ramón García, acompañado por Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla. ¿Conseguirá Muros hacerse con la victoria con el apoyo de Mario Vaquerizo? ¿Será Blanca la última localidad en lograr el pase a las semifinales?

RTVE

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