'El Grand Prix del Verano 2026' cierra su fase clasificatoria con el duelo entre Muros (A Coruña) y Blanca (Murcia)

‘El Grand Prix del Verano 2026’ cierra su fase clasificatoria con un último duelo entre Muros (A Coruña) y Blanca (Murcia). Mario Vaquerizo y Lourdes Maldonado acompañarán a las dos localidades en una noche decisiva en la que estará en juego el último pase a las semifinales. El programa mantiene el respaldo de la audiencia y fue líder del prime time en su última emisión, con 918.000 espectadores, un 12,2% de cuota y 2.956.000 contactos.

Los vecinos de Muros contarán con el apoyo de Mario Vaquerizo, dispuesto a animar sin descanso al equipo gallego, mientras que Lourdes Maldonado ejercerá de madrina de Blanca para intentar llevar a la localidad murciana hasta la victoria.

Los concursantes afrontarán algunas de las pruebas más divertidas del programa, como ‘Alicia en el país de las canastillas’ y ‘Súpercocineros’, además de nuevas sorpresas que volverán a poner a prueba su habilidad y resistencia y que estarán acompañadas de chapuzones, caídas y muchas carcajadas.

'Champions Prix'

Con este sexto programa, ‘El Grand Prix del Verano 2026’ pone fin a su fase clasificatoria y completa el grupo de localidades que competirán en las semifinales.

Al frente de esta gran fiesta del verano estará Ramón García, acompañado por Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla. ¿Conseguirá Muros hacerse con la victoria con el apoyo de Mario Vaquerizo? ¿Será Blanca la última localidad en lograr el pase a las semifinales?